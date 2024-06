Weinheim – Verkehrsunfall zwischen Motorradfahrer und Radfahrer – Erstmeldung

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Im Gedenken an den beim Anschlag vom 31. Mai 2024 tödlich verletzten Polizisten in Mannheim sowie zur Förderung von Demokratieprojekten spendet BASF jeweils 5.000 Euro an die Polizeistiftung Baden-Württemberg und das Interkulturelle Haus Mannheim. „Wir sind erschüttert über den Tod des Polizisten in Mannheim. Wir möchten mit unserer Spende zum einen ... Mehr lesen »