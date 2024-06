Tanz und Akrobatik wurde bei “art y circ” im Unterwegstheater gezeigt – Video mit Programmvorschau Sommer/Herbst 2024

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – Am vergangenen Wochenende war es wieder einmal Zeit für die Veranstaltungsreihe “art y circ” im Unterwegstheater Heidelberg. Bei “art y circ” sorgten Künstler und Künstlerinnen mit einer Mischung aus kunstvoller Akrobatikperformance und hochklassigen Tanzeinlagen für spannende Unterhaltung beim Publikum.

Dieses Mal waren mit der Gruppe Panama Pictures und Menno & Emily van Dyke aus den Niederlanden sowie Laya Lia Yo aus Deutschland vielseitige Künstler mit dabei.

Panama Pictures sorgten mit akrobatischen Einlagen auf einer schiefen Treppe im Hof der Hebelhalle für Erstaunen bei den Zuschauern. Zwischen Haltfinden und akrobatischen Bewegungseinlagen bescherten Sie dem Publikum waghalsige Unterhaltung.

Mit einer perfekt choreografierten Mischung aus Tango und Jonglage beeindruckten danach Menno & Emily van Dyke. Der durch Leidenschaft strahlende Tango war in Verbindung mit durch die Luft wirbelnden Bällen und Kegeln eine abwechslungsreiche Performance, für die das Publikum viel Applaus spendete.

Auch Laya Lia Yo zeigte mit zwei kürzeren Stücken am Boden und am am Trapez ihre Fähigkeiten in der Flow-Akrobatik und dem Contemporären Tanz. Auch hier zeigte das Publikum seine Wertschätzung mit viel Beifall.

Im Unterwegstheater geht es an zwei Wochenenden im Juli nun weiter mit der Choreografie “along side” von Jai Gonzales und dem Unterwegstheater Ensemble. Im Herbst findet dann die Veranstaltungsreihe D-Dance in der Hebelhalle statt, bei der an mehreren Terminen im September und Oktober in Deutschland produzierte Aufführungen gezeigt werden. Dabei kann man sich wiederum auf viele internationale Tanzstars freuen.

Weitere Infos gibt es auf unterwegstheater.de.