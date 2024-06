Speyer – Sammlerstück mit Tradition: Sparkasse Vorderpfalz gibt Brezelfest-Postkarte heraus

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar.Auch in diesem Jahr setzt die Sparkasse Vorderpfalz ihre Tradition fort und gibt die begehrte Brezelfest-Postkarte heraus. Vom Festplatz aus verbreitet sie ihren Gruß in die ganze Welt und verbindet sowohl Speyerer als auch Nicht-Speyerer mit dem größten Volksfest am Oberrhein.

Ein Unikat für Sammler und Festliebhaber

Unter dem Motto “Komm, wir gehen aufs Speyerer Brezelfest zur Nacht in Tracht am 13.07.24” lädt die Postkarte Einheimische und Besucher ein, das besondere Flair des Brezelfests zu erleben. „Die Brezelfest-Postkarte ist nicht nur ein Souvenir, sondern auch ein Symbol unserer Verbundenheit mit der Region und ihren Traditionen. Es freut uns sehr, dass diese Initiative so gut angenommen wird,“ betont Alexander Jusmann, Leiter Marketing und Kommunikation der Sparkasse Vorderpfalz.

Limitierte Auflage – Schnell zugreifen!

Die Brezelfest-Postkarte hat sich mittlerweile zu einem begehrten Sammlerstück entwickelt. Mit einer limitierten Auflage von nur 3.300 Exemplaren ist sie ein echtes Highlight für alle Brezelfest-Fans. „Unsere Postkarte ist eine einzigartige Erinnerung an das Brezelfest und ein schönes Sammlerstück. Wir möchten damit unseren Beitrag leisten, die Tradition und die Freude am Fest lebendig zu halten,“ so Jusmann weiter.

Kostenlos erhältlich – Solange der Vorrat reicht

Die exklusive Postkarte wird kostenlos in den Geschäftsstellen der Sparkasse Vorderpfalz in Speyer ausgegeben. Interessierte sollten sich beeilen, denn die Karten sind nur erhältlich, solange der Vorrat reicht. „Wir sind stolz darauf, Teil dieses besonderen Ereignisses zu sein und freuen uns, dass wir den Menschen mit der Postkarte eine Freude machen können,“ ergänzt Jusmann.

Bildunterschrift:

Die neue Brezelfest-Postkarte ist kostenlos – solange der Vorrat reicht – in den Speyerer Geschäftsstellen der Sparkasse Vorderpfalz erhältlich.

Über die Sparkasse Vorderpfalz

Als öffentlich-rechtliche Sparkasse unterscheidet sich das Geschäftsmodell der Sparkasse Vorderpfalz von den meisten Kreditinstituten. Seit ihrer Gründung vor über 190 Jahren unterstützt die Sparkasse Vorderpfalz ihre Kunden, die Wirtschaft, die Kultur und soziale Einrichtungen gleichermaßen. Sie steht für persönliche, individuelle und nachhaltige Finanzlösungen. Die Zufriedenheit ihrer Kunden, die Nähe zum Berater sowie eine ergebnisoffene Beratung ist für die Sparkasse Vorderpfalz Maßstab und Antrieb zugleich.

Gesellschaftlich engagiert: Das macht die Sparkasse Vorderpfalz aus

Als kommunal getragene und regional verankerte Sparkasse gehört es zu ihrer unternehmerischen Identität, gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben in ihrem Geschäftsgebiet zu unterstützen. Ein großer Teil der erwirtschafteten Erträge fließt wieder in Form von Spenden und Sponsoring sowie über ihre fünf selbständigen Stiftungen an Vereine, Schulen, Institutionen und ehrenamtlich wirkende Bürgerinnen und Bürger zurück. Allein im zurückliegenden Geschäftsjahr sind Fördergelder in Höhe von 1.005.096,05 Euro geflossen. Damit hat sie in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis 960 soziale, kulturelle, gesellschaftliche, wissenschaftliche und sportliche Projekte begleitet. Daneben ist die Sparkasse Vorderpfalz ein wichtiger Steuerzahler, Investor, Ausbilder und Arbeitgeber.

Übrigens: Die Sparkassen-Finanzgruppe ist die größte Finanzgruppe Europas

Mit einem zusammengefassten Geschäftsvolumen von 3.330 Milliarden Euro bilden die Sparkassen gemeinsam mit ihren Verbundpartnern den größten Finanzdienstleister Europas. Zur Sparkassen-Finanzgruppe gehören 510 Unternehmen, davon allein 359 Sparkassen mit ihren rund 200.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.