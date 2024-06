Sinsheim/Speyer – Museen Sinsheim Speyer werden bei U-Boot Schwertransport tatkräftig unterstützt und rechnen mit vielen Zuschauern

Sinsheim/Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – In wenigen Tagen, am Sonntag, 30. Juni, starten die Technik Museen

Sinsheim Speyer den Weitertransport und bringen ihr neues Exponat, das U-Boot U17, von

Speyer in das Technik Museum Sinsheim. Vier Wochen soll die Überführung des

Unterseebootes dauern. Jetzt wird noch mit Hochdruck an den letzten Details gearbeitet. Die

Timeline des Vorhabens wird immer konkreter. Interessierte, die nicht live vor Ort dabei sein

können, versorgen die Technik Museen Sinsheim Speyer mit Livestream und -tracking. Die

Gemeinden entlang der Stecke sind beim medienstarken Spektakel mit an Bord und wollen U17

gebührend empfangen. Alle Informationen zum Transport stehen unter www.technik-

museum.de/u17 zur Verfügung.

Das U-Boot, das ab 30. Juni weiter transportiert wird, ist eine beeindruckende Ergänzung der

bereits umfangreichen Ausstellung von Luft- und Raumfahrzeugen, Automobilen, Lokomotiven

und weiteren technischen Errungenschaften der Technik Museen Sinsheim Speyer. Der

Transport eines so großen und komplexen Objekts stellt jedoch eine erhebliche logistische

Herausforderung dar: Die Drehungen um 73 Grad auf einem schwimmenden Ponton, das

Abrollen des U-Bootes auf unebenem Grund beziehungsweise von Wasser an Land oder aber

die Überquerung von Bahnlinien sind nur einige davon.

Doch nicht nur die Technik Museen Sinsheim Speyer fiebern dem Transport entgegen. Die Orte

entlang der Route können es kaum erwarten, U17 willkommen zu heißen und planen eine Reihe

von Feierlichkeiten. Die Gemeinden sowie deren Vereine organisieren derzeit ein vielfältiges

Programm mit Festen, musikalischen Darbietungen und gastronomischen Angeboten.

Ob auf dem Land- oder Wasserweg – die Technik Museen Sinsheim werden bei ihrem Vorhaben von zahlreichen Ortschaften sowie deren Vereinen unterstützt und

rechnen mit Tausenden Interessierten entlang der Transportstrecke.

Der Straßentransport in Speyer am 30. Juni wird von THW, Feuerwehr und Polizei gesichert

und begleitet, denn das Interesse seitens der Bevölkerung ist groß. „Das hat letztes Jahr schon

hervorragend geklappt und wir sind allen Beteiligten sehr dankbar“, so Museumsleiter Andreas

Hemmer.

Auf dem Wasserweg pausiert der Transportverband unter anderem in Heidelberg. Die Stadt –

an sich schon eine Augenweide – wird für alle Besucher noch interessanter, wenn Schloss, Alte

Brücke und U17 am 6. und 7. Juli gemeinsam betrachtet werden können. Dank der

abwechslungsreichen Gastronomielandschaft entlang des Neckar-Ufers werden sicher alle

Zuschauer auch kulinarisch auf ihre Kosten kommen. In Eberbach begrüßen die Bewohner und

Vereine U17 am 8. Juli mit Live-Bands, Fanfarenzug und geselligem Beisammensein.



Raus aus dem Wasser und rein ins Getümmel – das planen die Orte und Gemeinden

entlang des Landweges

In Haßmersheim bilden musikalische Darbietungen, Kanonenschüsse des Schützenvereins

und verschiedenste gastronomische Angebote den passenden Rahmen für die Ankunft am 9.

Juli sowie den letzten und finalen Landgang von U17, der voraussichtlich am 12. Juli zu später

Stunde stattfindet.

Während U17 durch Siegelsbach fährt (Montag, 15. Juli), sorgen die ortsansässigen Vereine

für ausreichend Essen, Getränke und Unterhaltung.

Nur wenige Kilometer weiter bereitet die Kur- und Bäderstadt Bad Rappenau ein maritimes

Bühnenprogramm vor. Um die Wartezeit bis zur Bahnüberquerung am Mittwochabend (17. Juli)

zu überbrücken, gibt es vor dem Rathaus in der Fußgängerzone musikalische Einlagen. Die

„Dorfpiraten“ geben den eigens für den Transport komponierten Party-Hit „U-Boot Bad

Rappenau“ zum Besten.

In Sinsheim-Hilsbach erwartet die Zuschauer ein U-Boot-Fest in den Abendstunden des 25.

Juli. Bereits ab 16 Uhr werden auf dem Festplatz vor der katholischen Kirche Speisen und

Getränke angeboten. Offizieller Festbeginn ist um 18 Uhr mit Fassanstich, Böllerschüssen und

Live-Musik. Bis Mitternacht verpflegen die örtlichen Vereine und Organisationen die Zuschauer

rund um die Festhalle. Ab 19 Uhr heizen die „Heidelberg District Pipes and Drums“ dem

Publikum ein. Um 20 Uhr gibt es Coversongs von der Band „Mama Lauda“.

Am Freitag, 26. Juli, passiert das U-Boot in den Morgenstunden Sinsheim-Weiler. Ab 8 Uhr

sorgen Vereine und Organisationen aus Weiler entlang der Strecke für Verpflegung in Form

von Brezeln, Landjägern und alkoholfreien Getränken. Auf dem Dorfplatz gibt es dazu Musik.

Am Samstag, 27. Juli, feiert die TSG Hoffenheim ab 12 Uhr das U-Boot auf dem Gelände der

PreZero Arena.

Für den letzten Streckenabschnitt entlang der Neulandstraße plant die Stadt Sinsheim am 28.

Juli ab 10 Uhr das große Finale des Transports. Die Bewirtung übernehmen auch hier örtliche

Vereine und Organisationen. Die Jüngsten und ihre Familien erwartet am Messeparkplatz ein

Kinderspielfest mit DJ. Geboten werden ein Hüpfburgen- und Zwergenland mit Bastel- und

Malstation, Kinderschminken, Ballonmodellage, Essen und Trinken. Fanfarenzüge – SFZ

BigBand Waibstadt und SFZ-Musikzug 1951 Meckesheim – begleiten den U-Boot-Transport ab

etwa 11 Uhr. Auf dem Parkplatz der BLANCO GmbH + Co KG sind ein Biergarten und

Foodtrucks geplant. Hier gibt es ab 12 Uhr Live-Musik von „Raffaele und Band“. Den finalen

Bestimmungsort, das Technik Museum Sinsheim, erreicht U17 am 28. Juli voraussichtlich

gegen 14 Uhr. Auch auf dem Museumsgelände wird es verschiedene Stände und Aktionen

geben.

Von Speyer bis Sinsheim werden Anwohner und Besucher eingeladen, an den Feierlichkeiten

teilzunehmen und das Spektakel des U-Boot-Transports mitzuerleben. „Die Begeisterung in den

Gemeinden ist überwältigend“, schwärmen die Verantwortlichen. „Die geplanten Feierlichkeiten

entlang der Transportstrecke sind ein wunderbarer Ausdruck der Unterstützung und des

Stolzes, den die Menschen in unserer Region für technische Kulturdenkmäler empfinden. Es ist

eine großartige Gelegenheit, die Gemeinschaft zu stärken und dieses bedeutende Ereignis

gemeinsam zu feiern“, so Projektleiter Michael Einkörn. Mehr Informationen zu den geplanten

Veranstaltungen sind auf den Websites der beteiligten Gemeinden zu finden.

Wann genau U17 wo starten / ankommen wird, kann nur bedingt vorhergesagt werden. Alle

vorhandenen Informationen werden tagesaktuell innerhalb des Webauftritts der Technik

Museen Sinsheim Speyer geteilt: www.technik-museum.de/u17

Sicher ist: Der Straßentransport am 30. Juni startet um 8 Uhr. Wie letztes Jahr erfordert der

Transport einige Sperrungen, diese wurden von der Stadt Speyer bereits bekanntgegeben.

Zudem wurden folgende Hinweise veröffentlicht:

Bürger*innen, die den Großraum- und Schwerlastverkehr am 30. Juni vor Ort miterleben

möchten, werden gebeten, nicht mit dem Auto anzureisen, da auf der gesamten Umleitungs-

und Transportstrecke keine Parkplätze zur Verfügung stehen werden, sondern gegebenenfalls

die üblichen Großparkplätze im Stadtgebiet zu nutzen.

Für Zuschauer*innen eignet sich insbesondere der Gehwegbereich entlang der Industriestraße.

Die Bereiche beziehungsweise Einmündungen Heinkelstraße/Ausfahrt Technik Museum,

Heinkelstraße/Industriestraße sowie Industriestraße/Zufahrt Naturhafen sind für

Zuschauer*innen wegen der benötigten Rangierflächen großräumig gesperrt.

Die Verwaltung bittet dringend darum, die Absperrungen seitens der Ordnungsbehörde und der

Polizei zu beachten und die Anweisungen der Einsatzkräfte zu befolgen. (Quelle:

Pressemitteilung Stadt Speyer vom 21.6.2024)

