Mosbach – Mit Spaß-Garantie für Groß und Klein Johannes-Diakonie lädt am 30. Juni zu ihrem Sommerfest

Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Johannes-Diakonie lädt am Sonntag, 30. Juni, zum

jährlichen Sommerfest auf ihr Standortgelände in Mosbach ein. Auf

dem Festgelände zwischen Kultur- und Begegnungszentrum fideljo

und Berufsbildungswerk Mosbach-Heidelberg (BBW) wird an diesem

Tag wieder Spaß und Unterhaltung für Groß und Klein geboten.

Beginn ist um 10.30 Uhr mit dem Gottesdienst in der Johanneskirche

– dem zentralen Gottesdienst der Stiftsgemeinde. Das Programm auf

dem Festgelände startet gegen 12 Uhr.

Auf der offenen Bühne auf dem Sportplatz des BBW unterhält

zunächst ab 12 Uhr der Musikverein Waibstadt. Um 14 Uhr treten die

Bauchtänzerinnen und -tänzer „El Nefous“ sowie weitere

Bauchtanzgruppen auf, im Anschluss zeigen die Showturngruppen

„Exotica“ und „Suana“ des VfB Mosbach-Waldstadt ihr Können mit

einem hochkarätigen Mix aus Akrobatik, Turnen und Tanz. Gegen

16.30 Uhr gehört die Bühne dann der Band „Grünspan“.

Die Möglichkeit, Fahrräder zu testen, wird am Stand von „Armin’s

Radhaus“ und „Jobrad“ als Partner der Johannes-Diakonie geboten.

Die Präsentation kooperierender Vereine des Projekts „Teilhabe durch

Sport“ ist ein weiterer Schwerpunkt des Festes. So zeigen sich die

Tischtennisabteilung des SV Bergfeld, der Fecht-Club Mosbach und

der BSC Neckargerach mit Infos und Mitmachangeboten.

Neben jeder Menge Informationen rund um die Johannes-Diakonie

inklusive einer „Speed-Dating“-Möglichkeit für Jobinteressierte, ihrer

Tochtergesellschaft Johannes-Diakonie RegioCare, der Vorführung

des Schwerpunkts 3D-Druck der BBW-Ausbildung, des Maria-Zeitler-

Pfads, dem Verkauf von Eigenprodukten aus der

Ausbildungsgärtnerei des Berufsbildungswerks und weiteren

Assistenzangeboten präsentieren sich die Pfadfinder des Stammes

Don Bosco Neckarelz-Diedesheim, der Arbeitskreis Asyl, die AOK und

andere. Auch ein umfangreiches Programm für Kinder und

Kindgebliebene mit Kinderschminken, historischem Karussell, dem

Besuch des Kasperle und vielem mehr steht auf dem Programm.

Kulinarisch vielseitig zeigt sich das Essens- und Getränkeangebot.

Neben sommerlichen Cocktails gibt es Klassiker wie Steaks, Wurst

und Pommes sowie weitere Leckereien des Küchenteam der

Johannes-Diakonie und dem fideljo. Darüber hinaus ergänzen

Foodtrucks mit Salaten, Pasta- und Currygerichten sowie diverse

Crêpes die Speisekarte – ein Angebot so vielfältig wie das gesamte

Fest.

Bild „Ank_Sommerfest24“ (Foto: Pfeiffenberger): Unterhaltung in

sommerlich-entspannter Atmosphäre verspricht das Sommerfest der

Johannes-Diakonie in Mosbach.

Quelle: Johannes-Diakonie Mosbach