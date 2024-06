Mannheim – Sommerfest der Reiss-Engelhorn-Museen mit dem KKO unter freiem Himmel

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Reiss-Engelhorn-Museen und Kurpfälzisches Kammerorchester feiern gemeinsam auf dem Toulonplatz mit Musik, vielfältigem Programm für Groß und Klein und kulinarischen Köstlichkeiten. Auch in diesem Jahr laden die Reiss-Engelhorn-Museen und das Kurpfälzische Kammerorchester wieder zu einem kurzweiligen Sommerfest unter freiem Himmel ein. Am Samstag, den 6. Juli bieten sie von 16 bis 21 Uhr vielseitige Unterhaltung für Groß und Klein. Auf dem Programm stehen sommerliche Musikklänge, ein buntes Bühnenprogramm, exklusive Führungen hinter die Museumskulissen und in die Forschungslabore der CEZA sowie Mitmach-Angebote für Kinder und Familien. Musikalisch erwartet das Publikum ein abwechslungsreicher Strauß an klassischen Highlights, angefangen von Mozart über Tschaikowski bis zu Piazzolla und Scott Joplin. Food-Trucks sorgen für das leibliche Wohl und die Winzergenossenschaft Schriesheim steuert edle Weine bei. Die Teilnahme am Programm ist kostenfrei. Das Sommerfest findet auf dem Toulonplatz vor dem Museum Zeughaus C5 statt. Bei schlechtem Wetter werden die Aktionen ins Museum verlegt.

Das Kurpfälzische Kammerorchester (KKO) präsentiert an diesem Tag mit mehreren Konzerten seine gesamte musikalische Bandbreite. Außerdem bereichern die Musikschule Mannheim mit Kammerchor und Querflöten-Duo sowie die „Griechischen Vereine und Institutionen Rhein-Neckar“ mit Tanzdarbietungen das Bühnenprogramm. Begleitet von sommerlich beschwingten Klängen können sich die Besucherinnen und Besucher exklusiven Führungen anschließen und hinter die Kulissen von Ausstellungen und Forschungseinrichtungen schauen. Mehrere Rundgänge stehen zur Wahl: Das Archäologen-Team der rem gewährt einen spannenden Einblick in seine Arbeit und der Mannheimer Altertumsverein in seine reiche Sammlung. Genüsse aus der Zeit von Kurfürst Carl Theodor stehen ebenso im Fokus wie die markante Architektur des Zeughauses. Der Direktor des Planetariums führt durch die nahegelegene Sternwarte und auch das Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie öffnet seine Türen und weckt Begeisterung für die Wissenschaft. Hier gibt es Führungen in den Laboren für Altersbestimmung und Herkunftsuntersuchungen sowie im Archiv der Dendrochronologie.

Auch für Kinder und Familien ist einiges geboten: Das KKO lädt zur Instrumentenvorstellung auf der großen Bühne ein und das rem-Team entführt mit einer Kreativ-Aktion in die Römerzeit. Bei interaktiven Führungen durch die Antikensammlung dreht sich alles um griechische Götter und Helden. Die Teilnahme am Sommerfest-Programm ist kostenfrei. Außerdem bieten die Reiss-Engelhorn-Museen zur Feier des Tages ganztägig freien Eintritt in die Ausstellungen „Versunkene Geschichte“ und „Glanz der Antike“ sowie einen rabattierten Eintritt von je 4,50 Euro für alle anderen Präsentationen. Die Ausstellung „Glanz der Antike“ ist an diesem Tag bis 21 Uhr geöffnet. Bei schlechtem Wetter finden die Konzerte und Programmangebote im Museum Zeughaus statt.

Weitere Informationen zum Programm unter www.rem-mannheim.de und www.kko.de