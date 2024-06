Mannheim – NACHTRAG – Gute Nachrichten aus Laudenbach: Personen wieder aufgefunden

Mannheim/Laudenbach/Metropolregion Rhein-Neckar. (ots) Die in den Nachmittagsstunden durchgeführten Suchmaßnahmen im Bereich Laudenbach und dem Mannheimer Luisenparks sind abgeschlossen. Anlass der Suchmaßnahmen waren zwei Personen, wo nicht auszuschließen war, dass diese sich jeweols in einer hilflosen Lage befanden. Beide Gesuchte konnten in den späten Abendstunden in Weinheim bzw. Mannheim aufgefunden werden. Vorsorgliche wurden Beide zur medizinischen Begutachtung in umliegenden Krankenhäuser behandelt.

