Ludwigshafen – Sommerpause im Seniorentreff Oppau

Bad Bergzabern/Landkreis Südliche Weinstraße/Metropolregion Rhein-Neckar. Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft Landau in der Pfalz und Polizeipräsidium Rheinpfalz. Am Sonntagmorgen (23.06.2024), gegen 06:30 Uhr, kam es vor einem Wohnhaus in der Weinstraße in Bad Bergzabern zu einem versuchten Tötungsdelikt. Dabei soll ein 29-jähriger Mann mit einem Messer auf zwei Männer im Alter von 29 und 31 Jahren ... Mehr lesen »