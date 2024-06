Landau – Heuchelheim-Klingen – unbefugte Benutzung eines PKWs

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. In der Nacht vom 22. auf den 23.06.2024 sind unbekannte Täter in einen unverschlossen abgestellten PKW eingedrungen und haben eine Spritztour unternommen. Die Autoschlüssel hierfür fanden die Täter in dem Fahrzeug auf. Anschließend habe die drei Täter, vermutlich Jugendliche bzw. Heranwachsende, den Nissan wieder auf den ursprünglichen Parkplatz abgestellt. Die unberechtigte Fahrt wurde von einem Zeugen beobachtet. Eine genauere Täterbeschreibung liegt jedoch nicht vor. Am PKW waren Lackschäden im Bereich der Motorhaube vorhanden, die darauf hindeuten, dass die Jungs auf der Motorhaube gesessen haben. Weiterhin wurde der stark verschmutzte PKW vermutlich auf unbefestigten Gelände gefahren.

Nun wird wegen unbefugter Gebrauch von einem Kraftwagen ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per Email an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.