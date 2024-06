Landau – Agentur für Arbeit Landau und Jobcenter Landau – Südliche Weinstraße am 3. Juli geschlossen

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Agentur für Arbeit Landau mit ihren Geschäftsstellen in Bad Dürkheim, Germersheim, Kandel und Neustadt ist am Mittwoch, den 3. Juli, wegen einer internen Veranstaltung geschlossen. Das gleiche gilt für das Jobcenter Landau – Südliche Weinstraße mit Dienststellen in Landau und Bad Bergzabern. Bereits vereinbarte Beratungstermine finden statt. Telefonisch ist die Agentur für Arbeit Landau über die Service-Center unter der gebührenfreien Hotline 0800 4 5555 00 von 8:00 bis 18:00 Uhr erreichbar. Darüber hinaus stehen die Online-Dienste der Agentur für Arbeit und des Jobcenters unter www.arbeitsagentur.de/eservices#arbeitslos-arbeit-finden zur Verfügung. Persönliche Arbeitslosmeldungen, die am 3. Juli wegen der Schließung nicht erfolgen können, nehmen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Agentur für Arbeit und des Jobcenters am 4. Juli entgegen. Rechtliche Nachteile entstehen hierdurch nicht.

