Heidelberg-Wieblingen: Neue Auflage des Neckarorts am Neckarufer eröffnet – Immer samstags geöffnet – Vierter Neckarort in Heidelberg

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Gemeinsam mit dem Verein Neckarorte und den Wieblinger Kinderbeauftragten hat der Stadtteilverein Wieblingen dem früheren Neckarort am Neckarplatz wieder neues Leben eingehaucht – mit Sitzgelegenheiten, Spielen und vielem mehr. Und das kam richtig gut an: Bei der Eröffnung am Samstag, 22. Juni 2024, in Wieblingen wurde ab 15 Uhr ein Programm mit viel Spiel und Spaß geboten. Dazu ertönte Musik. Snacks, selbstgemachte Produkte und Eis waren an Ständen zu haben. Bürgermeisterin Stefanie Jansen gab das Startsignal und schnell füllte sich der neue Neckarort mit viel Leben. Vor allem auch das Fußball spielen erfreute sich großer Begeisterung.

Ab sofort wird der Neckarplatz jeden Samstagnachmittag zum Treffpunkt für alle Altersklassen. Weitere Angebote folgen, zum Beispiel Neckartanzen, Neckarlesen, Neckaryoga, das Neckar-Open-Air-Kino im August und Weiteres. Geöffnet ist der Neckarort Wieblingen wetterbedingt bis voraussichtlich Mitte Oktober 2024. Das Programm ist online unter neckarorte-heidelberg.de zu finden.

Wieblinger Neckarplatz als neuer Treffpunkt

Am Wieblinger Neckarplatz wird die besondere Lage des Stadtteils am naturnahen Neckarufer erlebbar. Der gesamte Uferbereich profitiert von der in Heidelberg einmaligen Situation, dass dieser nicht von einer Straße belegt und direkt aus dem Wohngebiet erreichbar ist. Der Neckarplatz in Wieblingen ist der größte Platz des Stadtteils und wird vielfältig genutzt. Bereits zu Beginn der Aktion Neckarorte im Jahr 2016 war das Neckarufer in Wieblingen als einer der ersten vier Standorte dabei. In den vergangenen Jahren fanden jedoch keine Aktionen mehr statt. Auch die umliegenden Kindergärten und Grundschulen können nun den neuen Neckarort selbstständig mit ihren Kindern nutzen.

Ergänzend: Weitere Informationen im Internet unter neckarorte-heidelberg.de und www.heidelberg.de/neckarorte.