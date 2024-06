Heidelberg – Routineuntersuchung an Gasleitungen zeigt Schwachstelle – Update – Reparatur bis Donnerstag abgeschlossen!

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Bei vorsorglichen Routineuntersuchungen am Gasnetz im Stadtteil Bergheim haben die Stadtwerke Heidelberg Netze eine Schwachstelle im Gasnetz im Kreuzungsbereich Bergheimer Straße und Rohrbacher Straße beim Bismarckplatz entdeckt.Das Leitungsnetz wurde zwischenzeitlich aufgegraben, so dass die Reparaturarbeiten nun konkret geplant werden können. Voraussichtlich werden sie spätestens am Donnerstag dieser Woche abgeschlossen sein. Eine Gasabstellung ist nach aktuellem Stand nicht erforderlich. Die Arbeiten finden im Bereich des Radweges in der Rohrbacher Straße kurz hinter der Kreuzung Bergheimer Straße und Rohrbacher Straße in Richtung Poststraße statt. Die Bergheimer Straße wird vor der Einmündung in Rohrbacher Straße einspurig. Zu Beginn der Rohrbacher Straße bis zur Kreuzung Poststraße wird der Radverkehr auf die rechte Fahrbahnspur umgeleitet; für den Autoverkehr steht die linke Fahrbahn zur Verfügung.

