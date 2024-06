Heidelberg – Nach dem Hochwasser ist vor der Hitzewelle: Stadt setzt weiterhin Hitzeaktionsplan um

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die vergangenen Starkregenereignisse zeigen die Anfälligkeit von Städten gegenüber extremen Wetterereignissen. Klimaprognosen gehen davon aus, dass künftig auch Hitzewellen und Trockenperioden häufiger und heftiger auftreten werden. Der östliche Mittelmeerraum ist bereits jetzt von der ersten Hitzewelle des Jahres 2024 betroffen. In den Sommermonaten stellt die Hitzebelastung ein Problem vor allem für alte Menschen, Säuglinge und Pflegebedürftige dar. Auch in Heidelberg ist es für diesen Sommer wichtig, sich wieder auf Hitzeereignisse vorzubereiten – und zwar am besten mit ausreichend Vorlauf.

Um rechtzeitig über bevorstehende Hitzewellen informiert zu sein, rät der Deutsche Wetterdienst (DWD) dazu, sich zum Newsletter für Hitzewarnungen anzumelden. Auch Warn-Apps wie NINA oder KATWARN melden Hitzeereignisse. Für Donnerstag, 27. Juni 2024, rechnet der DWD in Heidelberg mit erhöhter Wärmebelastung. Durch richtige Verhaltensmaßnahmen können sich Einrichtungen, aber auch Privatpersonen frühzeitig auf Hitze einstellen. Informationen über das richtige Verhalten bei Hitze hat der DWD online unter www.dwd.de/DE/leistungen/hitzewarnung zusammengefasst. In jedem Fall gilt: die Hitze meiden, schattige und kühle Plätze aufsuchen, Innenräume kühl halten, luftige Kleidung tragen und viel trinken.

Mehr Grün und mehr Schatten, um Hitzebelastung zu reduzieren

Im Rahmen des Hitzeaktionsplans setzt die Stadt Heidelberg eine Reihe von konkreten Schutzmaßnahmen vor Wärmebelastung um, um negative Auswirkungen für die Bevölkerung abzumildern. Um das Stadtklima zu verbessern und an heißen Tagen Schatten zu spenden, werden im Stadtgebiet Plätze entsiegelt und nachbegrünt. Das Umweltamt förderte zum Beispiel die Installation von schattigen Sitzgelegenheiten und zusätzlichen Bäumen auf dem Schulhof der Gregor-Mendel Realschule in Kirchheim. Das gemeinsame Baumpflanzungsprogramm mit der evangelischen Kirche wird fortgesetzt. Eine Arbeitsgruppe definierte darüber hinaus im Rahmen des neu gestarteten OASIS-Programms neue Standorte für Bäume im Stadtgebiet. Mit OASIS will die Stadt das Mikroklima und die Aufenthaltsqualität verbessern.

Weitere Maßnahmen des Hitzeaktionsplans

• Die Kühle Karte (buergerportal.digital-agentur.tech/kuehlekarte) stellt lokale Informationen über Schattenbänke und frei verfügbares Trinkwasser sowie Kirchenräume als kühle Orte oder beschattete Bänke zusammen.

• Als erster Stadtteil in Heidelberg wurde Anfang 2024 auf dem Boxberg ein Wasserquartier eingerichtet. Im Rahmen des Projekts wird die Bevölkerung über unterschiedliche Veranstaltungen zum Thema Trinkwasser sensibilisiert. Zudem kann sich der Stadtteil über fünf neue Standorte mit kostenloser Trinkwasserausgabe (Refill-Stationen) freuen.

• Der Hitzeaktionsplan hilft in Sachen Arbeitsschutz durch hitzebeständige Kleidung und UV-Schutz durch Beratung und Förderung.

• Alle städtischen Bauvorhaben werden klima-ökologisch bewertet und mit Hilfe eines neuen, hochaufgelösten Datensatzes Maßnahmen zum Hitzeschutz bei Gebäuden, Quartieren und Freiflächen empfohlen.

Mit Blick auf Anpassungen an den Klimawandel können Bürgerinnen und Bürger auch selbst aktiv werden: von der Gebäude-Dämmung über die Entsiegelung von Höfen und Vorgärten bis hin zur Begrünung von Dächern, Fassaden und Garagen. Auch Unternehmen können einen Beitrag leisten: Die Begrünung von Freiflächen steigert die Aufenthaltsqualität und erhöht die Artenvielfalt. Grüne Dächer und Fassaden helfen, Gebäude zu isolieren, Energiekosten zu senken und den Wärmestress der Mitarbeiter zu verringern.

Weitere Informationen zum Thema Klimawandelanpassung gibt die Stadt Heidelberg online unter www.heidelberg.de/stadtklima.