Frankenthal – 23 Autos mit Markierungsfarbe besprüht

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am 23.06.2024, gegen 09.00 Uhr, wurde durch einen Zeugen eine Sachbeschädigung durch Farbsprüherei an Pkw gemeldet. Vor Ort konnten durch die eingesetzte Streife schlussendlich 23 Pkw im Bereich Albrecht-Dürer-Ring, Lucas-Cranach-Straße und Hans-Fay-Straße festgestellt werden, welche augenscheinlich im Vorbeigehen mit neon-gelber Markierungsfarbe besprüht wurden. Die Tatzeit dürfte in der vorangegangenen Nacht liegen. Zur Schadenshöhe kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.