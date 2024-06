Bad Dürkheim – Limburg Sommer 2024 – Kinderprogramm

Bad Dürkheim/Landkreis Bad Dürkheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Magische Zauberbücher und mutige Märchenfiguren, talentierte Zirkusartisten und ein lustiges Geistergespann treiben im Juli auf der Klosterruine ihr Unwesen. Diesen Sommer wird es ab dem 7. Juli magisch auf der Klosterruine! So verzaubern etwa die Opernretter der TourneeOper e.V. mit ihrer Kinderoper „Es war einmal“ alle kleinen und großen Märchenfreunde. Weitere magische Momente bietet das Programm der Freien Bühne Neuwied: Wie im Zirkus geht es am 9. Juli bei „Juri und das Alpaka-Lama-Drama“ zu und am 10. Juli treiben zwei schaurige, aber ebenso lustige Gespenster im Kindermusical „Auf der Spukburg sind die Geister los“ ihren Schabernack.



Kinderoper „Es war einmal“

Professor Zacharias Zauberkobel ist ein verschrobener Erfinder, der ein ganz besonderes Märchenbuch erfunden hat. Doch eines Abends passiert etwas Überraschendes mit dem Buch: Eine der Märchenfiguren landet mitten in seinem Wohnzimmer und warnt ihn vor einer drohenden Gefahr im Märchenland. Wird es den beiden gelingen, die Märchenwelt zu retten? Die Kinderoper ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet und findet jeweils um 11 Uhr und 16:30 Uhr statt. Ein kleiner Hinweis: Mitmachen ist bei dieser Kinderveranstaltung ausdrücklich erwünscht, denn Kinder, die bei der Märchenoper mitspielen möchten, können 30 Minuten vor Beginn des Opernstücks am Einlass Bescheid geben. So lässt sich die Märchenwelt der Opernretter nochmal ganz anderes bewundern.



Kindertheater „Juri und das Alpaka-Lama-Drama“

Der kleine Zirkus Aruba tourt von Ort zu Ort, verdient jedoch kaum Geld. Doch dann bekommt der Junge Juri ein Lama geschenkt und die beiden werden zu Stars. Schon bald taucht eine skrupellose Zirkusdirektorin auf und will das Duo für ihren Zirkus gewinnen: Wenn Juri geht, wäre dies allerdings der Untergang für den Zirkus Aruba. Das Theaterstück ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet und findet jeweils um 10 Uhr und 17 Uhr statt. Kindermusical „Auf der Spukburg sind die Geister los“ Lord Buffel ist ein gutmütiger Burgherr. Jedoch gab es vor vielen vielen Jahren einen Streit mit einer bösen Hexe, die Lord Buffel und seine Tochter Agatha verfluchte. Seitdem leben die beiden als Geister. Sie haben aber die Chance, wieder Menschen zu werden, indem sie den Fluch brechen. Sie müssen es schaffen jemanden so zu erschrecken, dass durch den Schreckensschrei die Turmuhr der Burg für mindestens eine Minute stehen bleibt. Wird es ihnen gelingen? Das Kindermusical ist für Kinder ab 5 Jahren geeignet und findet jeweils um 10 Uhr und 17 Uhr statt.

Weitere Informationen

Da die Veranstaltung im Freien stattfindet, bitten wir die Eltern und Erzieherinnen und Erzieher, an Sonnencreme, Kopfbedeckung und generell an wetterangepasste Kleidung für die Kinder zu denken. Außerdem sind Picknickdecken bei den Veranstaltungen erlaubt, um den Kindern zusätzliche Sitzplätze in schattigeren Bereichen des Innenschiffes zur Verfügung zu stellen.

Tickets für die Veranstaltungen können online unter https://bad-duerkheim.reservix.de/p/reservix/group/360647 oder in der Tourist Information Bad Dürkheim erworben werden.

Die Anreise zur Limburg erfolgt über den Shuttlebus ab Wurstmarktplatz und Bahnhof Bad Dürkheim. Alle Zeiten und weitere Informationen gibt es unter www.limburg-sommer.de

