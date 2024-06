Sinsheim – Baskenmütze, Baguette und Oldtimer Sternfahrt Französischer Klassiker zum Technik Museum Sinsheim

Sinsheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Citroën, Peugeot, Renault und Co. – am kommenden Wochenende verwandelt sich

der Innenhof des Technik Museum Sinsheim in ein Paradies für Liebhaber französischer

Automobilgeschichte. Unter dem Motto “Sternfahrt Französischer Klassiker” findet am

Samstag, 29. Juni, ein besonderes Event statt, bei dem zahlreiche klassische Automobile

(gebaut in Frankreich und bis Baujahr 1994) ab 9 Uhr bewundert werden können.

Diese Zusammenkunft findet im Rahmen der aktuellen Sonderausstellungseröffnung „Einhundert

Jahre 24h von Le Mans“ statt. Kurator und Le Mans Enthusiast Uli Ehret führt zusätzlich durch

die von ihm gestaltete Sonderschau. Alle Informationen dazu sind unter www.technik-

museum.de/sternfahrt einzusehen.

Zur Sternfahrt Französischer Klassiker erwarten die Museumsmacher so einige Fahrzeuge,

gebaut in der Grande Nation. Diese haben eine besondere Stellung in der Geschichte des

Automobilbaus und bieten eine beeindruckende Mischung aus technischer Innovation und

stilvollem Design. Das markenoffene Treffen ist eine Hommage an diese außergewöhnlichen

Fahrzeuge aus dem Nachbarland. Unterhalb der Concorde kommen die Fahrer aus allen

Himmelsrichtungen angefahren. Oldtimer-Enthusiasten können die französischen motorisierten

Raritäten fotografieren und sich mit den Haltern austauschen. Der Zugang zum Freigelände ist

frei.



An diesem Tag ist der Besuch der aktuellen Sonderausstellung „Einhundert Jahre 24h von Le

Mans“, die noch bis zum 31. August 2024 geöffnet ist, besonders zu empfehlen. Le Mans-

Experte und Kurator Uli Ehret führt um 11 Uhr, 13 Uhr und 14:20 Uhr durch die

Ausstellungsbereiche und beantwortet die Fragen aller Interessierten rund um das spektakuläre

Mit Baskenmütze und Baguette zur Sternfahrt französischer Klassiker.

Quelle TMSNH

Zur Sternfahrt französischer Klassiker am 29. Juni,

erwarten die Museumsmacher unzählige Oldtimer, gebaut

in der Grande Nation.

Event an der Sarthe. Dabei geht es nicht nur um die Historie und Entwicklung des Rennens, die

Siege und die Niederlagen. Es stehen vor allem die persönlichen Geschichten hinter den

ausgestellten Fahrzeugen sowie die Teams und einzelnen Schicksale im Vordergrund. Die

exklusive Führung ist im Museumseintritt enthalten. Zwecks Planung wird um eine Anmeldung

gebeten.

Über die Technik Museen Sinsheim Speyer – Technik von Unterwasser bis ins Weltall

Vom gemeinnützigen Verein Auto + Technik Museum Sinsheim e. V. getragen und ganz nach

dem Motto „für Fans von Fans“ gehören den Technik Museen Sinsheim Speyer weltweit über

5.000 Mitglieder an. Im Jahr 2023 passierten fast eine Million Menschen die Türen der beiden

Einrichtungen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich durch Eintrittsgelder, Spenden sowie

Mitgliedsbeiträge der Vereinsmitglieder. Alle Überschüsse werden zur Erhaltung und zum

Ausbau der Museen verwendet.

An 365 Tagen im Jahr geöffnet, zeigen die Technik Museen Sinsheim Speyer zusammen auf

mehr als 200.000 m2 über 6.000 Exponate aus allen Bereichen der Technikgeschichte in einer

weltweit einzigartigen Vielfalt. Vom U-Boot bis zum Oldtimer, von der Concorde bis zum Space

Shuttle Buran ist alles vertreten. Neben den Dauer- und wechselnden Sonderausstellungen gibt

es zahlreiche Fahrzeug- und Clubtreffen sowie Events. Eine wahre Sensation sind die beiden

IMAX-Großformat-Kinos. Während in Sinsheim das IMAX 3D Kino – „das schärfste Kino der

Welt“ – exklusive Dokumentationen und die neuesten Hollywood-Blockbuster präsentiert,

werden im IMAX DOME Kino im Technik Museum Speyer die Filme auf eine gigantische Kuppel

projiziert.

Quelle: Technik Museen Sinsheim Speyer