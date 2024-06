Mannheim – Neu: Veranstaltungsreihe „freitags um 4“ in der Versöhnungskirche

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Immer am letzten Freitag im Monat gibt es kostenfrei Vorträge, Konzerte, Mitmachaktionen. Premiere ist am 28. Juni mit dem generationsübergreifenden Thema Einsamkeit.

Ab Juni findet in der Versöhnungskirche im Stadtteil Rheinau immer am letzten Freitag im Monat um 16 Uhr mit „freitags um 4“ eine kostenlose Veranstaltung statt. Dazu laden die Evangelische Gemeinde Rheinau, die Diakonie Mannheim und das Quartiermanagement Rheinau gemeinsam ein. Start ist am 28. Juni um 16 Uhr mit einem Vortrag über „gemeinsam allein – Einsamkeit verstehen und überwinden“. Referent ist Hansjörg Tenbaum, Leiter der Psychologischen Beratungsstelle der Diakonie Mannheim. Bereits um 15.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen. Der Eintritt ist frei.

Gemeinschaft, Begegnung und Austausch sind für jeden Menschen und für das Zusammenleben im Stadtteil wichtig, ist das Organisationsteam an der Versöhnungskirche um Renate Platz, Maria Hüttner und Barbara Schulte sowie Dr. Christiane Rudić vom Quartiermanagement Rheinau überzeugt. Die neue Veranstaltungsreihe in der direkt am Marktplatz gelegenen Versöhnungskirche ist eine regelmäßige und kostenfreie Einladung für Interessierte aller Generationen. Mit relevanten Themen, mit Musik, mit Präsentationen und mit Mitmach-Aktionen lädt „freitags um 4“ ein, sich zu treffen und auszutauschen, sich zu informieren, Rat zu erhalten und Gemeinschaft zu erleben. Interessierte können bereits ab 15.30 Uhr bei Kaffee und Kuchen zusammenkommen, den der Förderverein der Evangelischen Gemeinde Rheinau bereitstellt.

„freitags um 4“ für alle Interessierten. Start mit Tabu-Thema.

Mit „Einsamkeit“ widmet sich die Premiere am 28. Juni um 16 Uhr einem aktuellen Thema, das laut einer Untersuchung des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) immer mehr Menschen und vor allem jüngere Erwachsene unter 30 Jahren betrifft. Einsamkeit ist ein Tabu-Thema, über das in letzter Zeit immer stärker auch in den Medien berichtet wird. Davon, sich einsam zu fühlen auch inmitten anderer Menschen und darüber, wie Einsamkeit überwunden werden kann, berichtet Referent Hansjörg Tenbaum. Der Sozialpädagoge und Sozialtherapeut ist Leiter der Psychologischen Beratungsstelle der Diakonie Mannheim. Er bringt zum Einstieg ein Quiz mit. „Ich möchte mit den Gästen ins Gespräch kommen über das Phänomen Einsamkeit“, sagt Tenbaum. „Zu verstehen, was der Hintergrund von Einsamkeit ist, kann schon ein erster Schritt sein, um damit anders umgehen zu können. Es gibt viele Wege aus der Einsamkeit. Und in der Versöhnungskirche an genau dem Ort darüber zu sprechen, an dem der Rheinauer Mittagstisch jeden Dienstag vorbildlich einen solchen Weg aufzeigt, darüber freue ich mich besonders.“ In der Veranstaltung werden aber auch andere Wege aus der Einsamkeit benannt. Das neue Format „freitags um 4“ ergänzt die Angebote in der Versöhnungskirche, zu denen auch der „Rheinauer Mittagstisch“ gehört, bei dem immer dienstags von 11.30 bis 13 Uhr zum gemeinsamen Essen, zu Gemeinschaft und Austausch eingeladen wird.

Weitere Themen im Jahr 2024 gemeinsam mit Referent:innen aus kooperierenden Institutionen sind: Gesunde Ernährung für jedes Alter (26. Juli), kühle Orte auf der Rheinau und in Mannheim im heißen Sommer (30. August), Nichts vergessen – Vorsorgevollmachten (27. September), Sicherheit vor Trickbetrügerei (25. Oktober), Weihnachten in Afrika (29. November) und ein Geschenketausch beim Plätzchenessen (27. Dezember). Veranstalterin von „freitags um 4“ ist die Evangelische Gemeinde Rheinau gemeinsam mit dem Diakonischen Werk und dem Quartiermanagement Rheinau. Die Veranstaltungsreihe „freitags um 4“ wird finanziell gefördert durch die Diakoniestiftung Mannheim.

Quelle: Evangelische Kirche Mannheim