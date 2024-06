Ludwigshafen – Vorläufige Ergebnisse zur Stichwahl der Orstvorsteher und Orstvorsteherinnen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Heute fanden in 8 Stadtteilen Stichwahlen der Ortsvorsteher und Ortsvorsteherinnen statt. Die Wahllokale sind seit 18.00 Uhr geschlossen.

Die vorläufigen Ergebnisse wurden im Pfalzbau präsentiert.

Hier die vorläufigen Ergebnisse zur Stichwahl:

In der Südlichen Innenstadt wurde Christoph Heller wieder zum Ortsvorsteher gewählt.



In der nördlichen Innenstadt wurde Gürsoy, Osman zum Ortsvorsteher gewählt.



In Friesenheim wurde Dr. Ralle, Thorsten zum Ortsvorsteher gewählt



In der Gartenstadt wurde Rennig, Andreas zum Ortsvorsteher gewählt



In Maudach wurde Andreas Olbert zum Ortsvorsteher gewählt.



In Mundenheim wurde Höptner, Raymond zum Ortsvorsteher gewählt.



In Rheingönheim wurde Wißmann Wilhelm zum Ortsvorsteher gewählt.



Ortsvorsteherin Oggersheim Sylvia Weiler



Quelle Stadt Ludwigshafen .

