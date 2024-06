Landau – 1.000 Euro für die Jugendarbeit der Schwimmer des TV Bad Bergzabern: Landrat Seefeldt und Sparkassenvorstand Larsen übergeben Spende

Landau/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Schwimmabteilung des TV Bad Bergzabern ist eine Kaderschmiede des Schwimmsports in der Region. Landrat Dietmar Seefeldt, der Vorsitzende der Sparkasse Südpfalz Svend Larsen und

Sparkassen-Marktdirektor Matthias Albrecht haben Klaus Janson stellvertretend für alle

Athletinnen und Athleten eine Spende in Höhe von 1.000 Euro zur Förderung der Vereins- und

Jugendarbeit überreicht.

Sparkassen-Vorstand Svend Larsen betonte bei der Übergabe im Außenbereich des Rebmeerbades die

erfolgreiche Vereinsarbeit des TV Bad Bergzabern. Erst kürzlich hätten die Sportlerinnen und Sportler

13 Titel bei den Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Bad Kreuznach erkämpft. Zudem wies Larsen auf

das Sport-Engagement der Sparkasse Südpfalz hin: „Vom Breitensport bis zum Spitzensport haben

Athletinnen und Athleten in Deutschland und der Südpfalz einen starken Partner an ihrer Seite: die

Sparkassen. Alleine im Jahr 2023 gingen fast 250.000 Euro Spenden aus der Sparkasse Südpfalz und

ihren Stiftungen an lokale und regionale Sportvereine. Ohne dieses Geld wären viele

Vereinstätigkeiten und Wettbewerbe in der Region kaum denkbar. Wir freuen uns, mit diesen Spenden

unseren Beitrag zum Sport in der Region beitragen zu dürfen.“

Landrat Dietmar Seefeldt: „Eine Umfrage der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) von 2022

hat ergeben, dass 60 Prozent der Grundschüler in Deutschland nicht sicher schwimmen können. Dieses

Ergebnis ist besorgniserregend. Umso wichtiger ist eine gute Schwimmausbildung, die – gerade bei

Kindern, aber auch bei Jugendlichen und Erwachsenen – im Zweifel Leben rettet. Dafür braucht es

neben einer guten Infrastruktur natürlich Vereine und Ehrenamtliche, die das Schwimmen lehren.“

Klaus Janson, Leiter der Schwimmabteilung beim TV Bad Bergzabern, bedankte sich bei den Herren für

die Spende: „Regionaler Sport funktioniert nur dank des ehrenamtlichen Einsatzes der vielen

Helferinnen und Helfer, die Herzblut und Zeit in die Ausbildung der jungen Schwimmerinnen und

Schwimmer investieren. Gleichwohl wird an vielen Stellen Geld benötigt, um den Betrieb am Laufen zu

halten oder um Wettbewerbe und ähnliches auszutragen. Wir freuen uns sehr über die Spende, die uns

die Vereinsarbeit erheblich erleichtert.“

Foto: Sparkasse Südpfalz

Quelle: Kreisverwaltung Südliche Weinstraße