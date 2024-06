SÜW – Dran denken: Am 24. Juni startet die Aktion STADTRADELN im Kreis Südliche Weinstraße – Gemeinsame Radtouren und Sternfahrt

SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Auch in diesem Jahr wird wieder kräftig in die Pedale getreten: Ab dem kommenden Montag, 24. Juni, bis 14. Juli (und natürlich auch darüber hinaus) heißt es für alle Fahrradbegeisterten – und solche, die es noch werden wollen – Kilometer sammeln und damit einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Mit der jährlichen STADTRADELN-Aktion bringen Bürgerinnen und Bürger das Fahrrad in den Alltag ein und reduzieren so die CO₂-Emission. „Bereits jetzt – kurz vor dem Start am 24. Juni – haben sich Stand Freitagmorgen rund 724 Radfahrerinnen und Radfahrer aus dem Kreis SÜW für die Aktion registriert“, freut sich Landrat Dietmar Seefeldt. „Erstmals machen alle sieben Verbandsgemeinden in unserem Landkreis gemeinsam mit und radeln als Verbund für das Klima.“

Wer mitradeln und bis zum 14. Juli Kilometer sammeln möchte, kann sich auch nach dem Startschuss noch unter www.stadtradeln.de anmelden und Teil der Aktion werden, an der sich in diesem Jahr 2858 Kommunen beteiligen.

Drei Auftaktveranstaltungen und Sternfahrt ins Kreishaus

Zum Start am kommenden Montag gibt es in diesem Jahr drei Auftaktveranstaltungen zum gemeinsamen Kilometersammeln:

Zur Feierabendtour mit gemütlichem Beisammensein lädt die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern ein. Abfahrt ist um 17 Uhr am Schloss. Nach einer Strecke von rund 20 Kilometern durch das Verbandsgemeindegebiet folgt die Einkehr im Dierbacher Weingut Geiger.

In der Verbandsgemeinde Edenkoben wird nach Zusammenkunft um 16.30 Uhr an der Verbandsgemeindeverwaltung das Freibad Edesheim angesteuert. Nach der circa 15 Kilometer langen Tour kann sich beim gemeinsamen Ausklang im Schwimmbad abgekühlt werden – zur Stärkung hat das Kiosk geöffnet.

Ab 17 Uhr wird in Herxheim losgeradelt: Mit einer eigenen Tour geht es in diesem Jahr vom Rathaus in Herxheim über Insheim, Rohrbach und Steinweiler bis nach Hayna, wo die Tour im Waldbiergarten „Zum Michel“ ihren Abschluss findet.

Wer seine Heimat per Rad erkunden möchte, ist herzlich eingeladen, sich anzuschließen!

Darüber hinaus findet am 4. Juli wieder die kreisweite Sternfahrt zum Kreishaus statt. Ab 17 Uhr werden an der Kreisverwaltung in Landau, An der Kreuzmühle 2, kalte Getränke und Snacks zur Verfügung gestellt. Zur Teilnahme an der Sternfahrt wird bis zum 30. Juni um Anmeldung gebeten unter https://www.suedliche-weinstrasse.de/sternfahrt

Bildunterschrift:

Freuen sich auf das STADTRADELN 2024 (von links): Landrat Dietmar Seefeldt, Bürgermeister Torsten Blank (Landau-Land), Bürgermeisterin Kathrin Flory (Bad Bergzabern), Bürgermeister Christian Burkhart (Annweiler am Trifels), Bürgermeisterin Gabriele Flach (Maikammer), Bürgermeister Daniel Salm (Edenkoben), Bürgermeister Christian Sommer (Herxheim). Es fehlt im Bild Bürgermeister Axel Wassyl (Offenbach an der Queich). Foto: KV SÜW