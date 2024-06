Ludwigshafen – Stichwahlen in acht Stadtteilen

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. In acht Stadtteilen gibt es am Sonntag, 23. Juni 2024 Stichwahlen der Ortsvorsteher*innen – in Friesenheim, Gartenstadt, Maudach, Mundenheim, der Nördlichen Innenstadt, Oggersheim, Rheingönheim und der Südlichen Innenstadt. Die Wahllokale in den Stadtteilen haben am 23. Juni von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sie befinden sich in den gleichen Gebäuden wie bei der Wahl am 9. Juni. Auch bei der Stichwahl müssen sich Wahlberechtigte mit einem gültigen Ausweisdokument (Personalausweis/Reisepass) ausweisen können.

Für alle Wahlberechtigten, die Briefwahlanträge gestellt haben gilt: Wahlbriefe müssen spätestens am 23. Juni 2024, 18 Uhr, bei der Stadtverwaltung vorliegen, entweder im Behördenbriefkasten, Bismarckstraße 25, oder im Briefwahlamt im Pfalzbau, Kaiser-Wilhelm-Straße 39a.

In den Wahllokalen werden am Wahlsonntag keine Wahlbriefe entgegengenommen. Das Projektteam Wahlen bittet zudem zu beachten, dass Wahlbriefe nicht in den Briefkästen der Ortsvorsteher*innen in den Stadtteilen eingeworfen werden dürfen.

Quelle Stadt Lu

