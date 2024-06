Ludwigshafen – Job Barbecue – Informiere dich beim Burgeressen über deine Karriere beim Polizeipräsidium Rheinpfalz

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Du bist grade dabei einen Schulabschluss zu machen oder bist gerade frisch fertig geworden? Du suchst einen vielfältigen und spannenden Beruf? Kannst gut auf Menschen zugehen, arbeitest gerne im Team und behältst auch in brenzligen Situationen einen coolen Kopf? Perfekt, dann komm zum Polizeipräsidium Rheinpfalz!

Starte ein dreijähriges Polizei-Studium und lerne alle Facetten des Polizeiberufes kennen. Nach deinem Abschluss “Bachelor of Arts” hast du unzählige Möglichkeiten: Ob Kriminalpolizei, Schutzpolizei, Wasserschutzpolizei oder Bereitschaftspolizei, es gibt viele Möglichkeiten – du entscheidest. Seit diesem Jahr kannst du auch direkt bei der Kripo anfangen. Egal wie du dich entscheidest, du kannst dir sicher sein: Polizei ist mehr als nur ein Job! Keine Uniform – aber auch Polizei! Beim Polizeipräsidium Rheinpfalz bieten wir auch Ausbildungsplätze in der Polizeiverwaltung an. Egal ob mit Abitur oder mit mittlerer Reife: Mit deiner Ausbildung in der Polizeiverwaltung legst du deinen Grundstein für deine sichere Zukunft und trägst einen wichtigen Teil für eine sichere Vorder- und Südpfalz bei.

Neugierig geworden? Informiere dich am 27. Juni 2024 bei einem leckeren Burger über den Polizeiberuf. Unsere Berufsberater des Polizeipräsidiums Rheinpfalz stehen dir beim Job Barbecue zwischen 17 und 20 Uhr auf der Parkinsel (Parkstraße 43) in Ludwigshafen zur Verfügung, um deine Fragen zur Karriere bei der Polizei Rheinland-Pfalz zu beantworten. Der Eintritt ist frei und für Verpflegung ist gesorgt! Melde dich jetzt an: https://job-barbecue.de/ Wir freuen uns auf dich!

Hast du vorab noch Fragen oder kannst zu dem Termin nicht kommen? Gerne beantworten wir deine Fragen auch telefonisch oder per E-Mail. Daneben steht Dir auch die Einstellungsberaterin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, Frau Solveig Hallstein, unter der Nummer 0621 963-1699 oder per E-Mail pprheinpfalz.einstellungen@polizei.rlp.de zur Verfügung.

Wenn du einen Einblick in unsere Arbeit gewinnen willst, schau dir gerne unter https://s.rlp.de/YwRYe unseren Film “Wir für die Pfalz” an oder wirf einen Blick in unsere bildgewaltige und informative Broschüre unter https://s.rlp.de/Hq6Al. Du wirst werden überrascht sein, was wir alles machen.

Weitere Informationen zur Karriere bei der Polizei RLP findest du auch unter www.polizei.rlp.de/de/karriere

Das Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen am Rhein ist zuständig für die Sicherheit von über 900.000 Menschen. Der Dienstbezirk der Behörde mit ihren rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umfasst auf etwa 2.400 Quadratkilometern die komplette Vorder- und Südpfalz mit dem Rhein-Pfalz-Kreis, den Landkreisen Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße sowie den kreisfreien Städten Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Ludwigshafen am Rhein, Neustadt a.d.W. und Speyer.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz