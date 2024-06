Ludwigshafen – Gelebte Verantwortung PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT und PFALZWERKE NETZ AG erhalten zum dritten Mal in Folge das Zertifikat zum audit berufundfamilie

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Pfalzwerke AG sowie die Pfalzwerke Netz AG wurden am 18. Juni in Berlin im

Rahmen der 26. Zertifikatsverleihung audit berufundfamilie für ihre familien- und

lebensphasenbewusste Personalpolitik geehrt. Die Unternehmen zählen zu den

insgesamt 306 Organisationen, die in diesem Jahr mit dem Qualitätssiegel

ausgezeichnet wurden. Das Zertifikat gilt drei Jahre und der Verleihung ist ein

mehrmonatiger, strukturierter Auditierungsprozess vorausgegangen. Die bereits

bestehenden Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf, Familie und

Privatleben wurden weiterentwickelt, neue Maßnahmen vereinbart und in die

familien- und lebensphasenbewusste Ausrichtung der Unternehmenskultur

verankert.

In den vergangenen Jahren haben die Pfalzwerke AG sowie Pfalzwerke Netz AG

bereits viel erreicht. Unter anderem gehören mobiles Arbeiten, flexible

Arbeitszeitmodelle, der Ausbau des Gesundheitsmanagements mit der Einführung

einer Gesundheitsmanagementplattform sowie ergonomische Arbeitsplatz-

gestaltung und vieles mehr zu den umgesetzten Maßnahmen.

Zukunftsausrichtung audit berufundfamilie

„Das audit berufundfamilie leistet einen großen Beitrag zur

Mitarbeiterzufriedenheit, fördert die Identifikation der Mitarbeitenden mit unseren

Unternehmen und stärkt so unsere Arbeitgebermarke. Die bewusste

Auseinandersetzung mit Vereinbarkeitsthemen sowie die verbindliche

Weiterentwicklung und Umsetzung der Maßnahmen schaffen Vertrauen und

strahlen nach außen. Unsere Angebote für eine bessere Vereinbarkeit von Beruf,

Familie und Privatleben sind für uns eine wertvolle Investition in unsere

Mitarbeitenden und damit in eine erfolgreiche Zukunft“, erklärt Paul Anfang,

Vorstand Pfalzwerke AG, die Vorteile des Qualitätssiegels.

Mit der erneuten Auszeichnung haben die Pfalzwerke AG sowie die Pfalzwerke

Netz AG die Konsolidierungsphase erneut erfolgreich abgeschlossen.

Schwerpunkte für die kommenden drei Jahre sind Angebote für

lebensphasenorientiertes Arbeiten, die Weiterentwicklung von flexiblen

Arbeitszeitmodellen und des Gesundheitsmanagements sowie die gezielte

Ausgestaltung von Personalentwicklungsmaßnahmen.

Bildunterschrift:

Das nunmehr dritte Zertifikat zum audit erhielt Nicole Jehly, Bereichsleiterin Human Resources

Pfalzwerke (2.v.r.), auf der feierlichen Veranstaltung aus den Händen von Prof. Dr. Dr. Helmut

Schneider, Inhaber des SVI-Stiftungslehrstuhls für Marketing und Dialogmarketing an der

Steinbeis-Hochschule und Zertifizierungsbeauftragter des berufundfamilie-Kuratoriums (links),

und Oliver Schmitz, Geschäftsführer der berufundfamilie Service GmbH (rechts). Die Verleihung

fand gemeinsam mit Vertreterinnen des Schwesternverbands, der spektrumK GmbH und dem

Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf statt.

Copyright: Jens Schicke / berufundfamilie Service GmbH