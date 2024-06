Ludwigshafen – Das Leben wieder schmecken – Förderverein Hospiz und Palliativ bietet Kochkurs für trauernde Männer an – Beginn am 9. Juli

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – „Essen hält Leib und Seele zusammen“ heißt ein bekanntes Sprichwort. Das gilt umso mehr für hinterbliebene Männer, denen nach dem Tod der Lebenspartnerin oder des Lebenspartners vertraute Routinen im Alltag wie etwa gemeinsame Gespräche oder Mahlzeiten fehlen. Sie möchte der Förderverein Hospiz und Palliativ für Ludwigshafen und den Rhein-Pfalz-Kreis mit einem Kochkurs für trauernde Männer unterstützen. Los geht es am 9. Juli 2024 von 17.00 bis 19.00 Uhr, weitere Kochkurse werden jeden zweiten Dienstag im Monat angeboten.

Viele Trauernde kennen das: Der Hunger fehlt, auch die Lust am Kochen. Oft fehlen schlicht die Kenntnisse rund ums Braten, Backen und Kochen. Wie trennt man ein Ei? Wie putzt man Karotten? Und wie kocht man Nudeln? Nicht zu vergessen die Gemeinschaft am Tisch, die oft schmerzlich vermisst wird. Im neuen Kochkurs speziell für trauernde Männer bekommen diese die Möglichkeit, Kochen zu lernen, Gemeinschaft zu erleben und sich über ihre veränderte Lebenssituation auszutauschen.

„Viele Männer können nicht kochen. Ihnen wollen wir in ungezwungener Atmosphäre und in einem geschützten Rahmen zeigen, wie man unkomplizierte und gesunde Gerichte auch in kleinen Mengen zubereitet“, sagt Renate Ladwig, die den Kurs zusammen mit Trauerbegleiter Dietmar Breininger leitet. „Selbstverständlich sind auch Männer eingeladen, die schon Kochen können, denn auch der gemeinsame Austausch und das gemeinsame Essen sind wichtig“, ergänzt Dietmar Breininger. Der Kurs wolle einerseits nützliche Handgriffe vermitteln, andererseits aber auch Mut machen und Zuversicht geben.

Renate Ladwig, Ernährungsberaterin und selbst Trauerbegleiterin, leitet die Männer beim Kochen leckerer Gerichte an.

Der Kochkurs findet in der Lehrküche des Zentrums für ambulante Rehabilitation (ZAR) am St. Marienkrankenhaus statt. Los geht es am 9. Juli von 17.00 bis 19.00 Uhr, weitere Kochkurse folgen jeden zweiten Dienstag im Monat. Die Teilnehmerzahl ist auf sechs Personen beschränkt. Die Teilnahme ist kostenlos, der Förderverein Hospiz und Palliativ freut sich über eine Spende. Um eine Anmeldung per E-Mail an renate.ladwig@gmx.de oder trauerbegleitung.ludwigshafen@gmail.com bis zum 2. Juli 2024 wird gebeten.

Bild: pixabay/Abdulmajeed Hassan

Quelle: Ludwigshafen