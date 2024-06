Höchst im Odenwald: Unfall mit verletzter Person und Sachschaden

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. In acht Stadtteilen gibt es am Sonntag, 23. Juni 2024 Stichwahlen der Ortsvorsteher*innen – in Friesenheim, Gartenstadt, Maudach, Mundenheim, der Nördlichen Innenstadt, Oggersheim, Rheingönheim und der Südlichen Innenstadt. Die Wahllokale in den Stadtteilen haben am 23. Juni von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Sie befinden sich in den gleichen Gebäuden wie ... Mehr lesen »