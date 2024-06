Am Sonntag “Circus Inclusioni” ab 17 Uhr im Zirkuszelt Peperoni in Heidelberg-Kirchheim – Abendkasse und Reservierung möglich

Heidelberg / Rhein-Neckar-Kreis – Zum ersten Mal spielen wir Circus Inclusioni in Heidelberg und das in einem richtigen großen Zirkuszelt! Ein Traum wird wahr!

Circus Inclusioni beginnt um 17 Uhr am Sonntag 23. Juni 2024. Einlass ist ab 16 Uhr.

Das Zirkuszelt Peperoni ist im Harbigweg 5 in Heidelberg-Kirchheim beim Messplatz und mit den Öffentlichen leicht zu erreichen.

Karten für 20 € können über die Webseite www.beschwerdechor-heidelberg.de reserviert werden oder im Vorverkauf erworben bei der Jugendagentur, Römerstr. 23 im Hof (Mo, Di, Fr 15-17 Uhr).

Dort gibt es auch ermäßigte Karten für 15 € (Heidelbergpass, SchülerInnen, BAföG-EmpfängerInnen), Begleitpersonen von Schwerbehinderte B sind frei.

Abendkasse ab 16 Uhr.

TEASER-VIDEO:

Unsere Lieder erzählen Erlebnisse von Menschen mit Behinderungen und Handicaps.

Wir gestalten mit ihnen eine ganze Circusvorstellung über Inclusion. „Inclusion ist für viele ein Fremdwort – für Experten ein Thema – dieses Thema, das geht uns alle an“ heißt es in einem der Lieder.

Wir zeigen, dass Leben mit Behinderung skurrile und absurder Momente bietet, die einfach saukomisch sind.

Ja, wir lachen darüber und geben den Zuschauern die Lizenz zum Lachen. Lacht mit uns!

Die Premiere von Circus Inclusioni war 2019 in Weinheim.

Nach der pandemiebedingten Pause sind wir 2024 zurück in der Manege und nun erstmals in Heidelberg.

Und wir können sogar in einem richtigen Zirkuszelt auftreten – ein Traum wird wahr.

Der Dank dafür geht an den Kinder- und Jugendzirkus Peperoni Heidelberg e.V., der ein großes Zirkuszelt herbeizauberte,

in dem 200 Kinder den Zirkussommer ZELTissimo 2024 erleben – übrigens ein inklusives Projekt.

Quelle: Heidelberger Beschwerdechor / beschwerdechor-heidelberg.de