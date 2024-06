Weinheim – Unfall im Haselnussweg, Feuerwehr befreit bewusstlosen Autofahrer

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Zu einem Verkehrsunfall wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt am Donnerstagabend alarmiert. Ein Autofahrer wurde dabei bewusstlos von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit und medizinisch versorgt.

[RM] Gegen 17:30 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Weinheim Abteilung Stadt in den Haselnussweg alarmiert. Zuvor war ein Autofahrer aus bisher ungeklärter Ursache auf ein ordnungsgemäß auf einem Stellplatz abgestelltes parkendes Auto gefahren und schob dies gegen die Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Da der Fahrer bewusstlos war, lief der Motor des Fahrzeugs weiter und drückte das geparkte Auto weiter gegen die Hauswand. Dadurch drehten die Reifen des Unfallwagens durch und fingen an zu brennen. Ein Weinheimer Freiwilliger Feuerwehr aus der Nachbarschaft erkannte die Situation und unterstützte die Ersthelfer vor Ort. Mit einem Nothammer schaffte er sich Zugang zu dem Fahrzeug und konnte den Autofahrer überprüfen. Ein weiterer Helfer konnte den Motor abstellen. Parallel dazu brachten weitere Ersthelfer Feuerlöscher und löschten den Entstehungsband am Reifen. Die inzwischen eingetroffen Feuerwehr übernahm die Einsatzstelle und befreitet den bewusstlosen Autofahrer aus seinem Fahrzeug. Die Feuerwehrsanitäter übernahmen die medizinische Erstversorgung des Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Weitere Feuerwehrkräfte stellten den Brandschutz sicher und bauten einen Sichtschutz auf. Nachdem der Patient vom Rettungsdienst versorgt war, konnte dieser zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr sicherte die Unfallfahrzeuge und klemmte die Fahrzeugbatterie ab, um eine Brandgefahr auszuschließen. Auch dieser Einsatz zeigt, wie wichtig es ist, dass Menschen den Mut aufbringen anderen in Not zu helfen. Erste Hilfe fängt bereits mit dem Absetzen eines Notrufs über die 112 für Feuerwehr und Rettungsdienst oder die 110 für die Polizei an. Wenn sich dann aber wie in diesem Fall mehrere Menschen gegenseitig unterstützen, kann Menschen in Notsituation bis zum Eintreffen professioneller Hilfe schon viel geholfen werden. Die Feuerwehr Weinheim freut sich über diese Zivilcourage, die gerade am heutigen Tag mehrfach in Weinheim für die Betroffenen wichtig und richtig war. Die Polizei Weinheim hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.



Foto / Text: Ralf Mittelbach