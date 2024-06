Speyer – Gasgeruch am Hauptbahnhof Speyer

Speyer/ Metropolregion Rhein-Neckar. Heute Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einem starken Gasgeruch an den Hauptbahnhof Speyer alarmiert. Unsere Erkundung ergab schnell: KEINE Gefahr!

In der Nähe der Bahnsteige sind derzeit Tankwagons abgestellt, die sich auf der Durchreise befinden. Sie sind mit einer brennbaren Flüssigkeit geladen, die durch die Sonneneinwirkung vermehrt Dämpfe gebildet hatten. Dadurch stieg der Druck in den Wagons an, der dann durch Sicherheitsventile entweichen konnte. Je nachdem wie gerade der Wind stand, war dies deutlich zu riechen.

Wir ließen zunächst den Bahnverkehr auf drei Gleisen stoppen, um sicher die Schienen betreten zu können. Dann erkundeten wir alle Wagons, konnten aber keine Gefahr feststellen. Trotz des Geruchs schlugen unsere Messgeräte keinen Alarm, denn die Konzentration der Dämpfe waren im untersten ppm-Bereich.

Der Personenverkehr konnte demnach ohne Beeinträchtigungen fortgesetzt werden.

Die Feuerwehr war rund eine halbe Stunde mit vier Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort.

Mit im Einsatz waren die Polizei Speyer und der Notfallmanager der DB AG.

Quelle: Stadt Speyer/Feuerwehr

Foto MRN-News Archiv