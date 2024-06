Mannheim – Q 1 / Q 2: Verlängerung der Durchfahrtsunterbrechung

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Vor Q 1, 12 richtet der Stadtraumservice Mannheim einen Standort für einen neuen Baum ein – direkt im Anschluss an die aktuelle Asphalt-Sanierung. Im selben Zug werden zwei Regenwasser-Einläufe saniert. Die Durchfahrt der Fahrbahn zwischen Q 1 und Q 2 bleibt daher noch voraussichtlich bis einschließlich Freitag, 28. Juni unterbrochen, und zwar täglich von 9-15 Uhr, am Freitag von 9-13 Uhr. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Fußgängerwege sind stellenweise verengt, bleiben aber nutzbar. Die Zufahrten zu Garagen und zu Pkw-Stellplätzen auf privaten Flächen bleiben ebenfalls nutzbar.

Gepflanzt wird der Baum voraussichtlich Anfang 2025. Ab 2024 pflanzt der Stadtraumservice Mannheim jedes Jahr 1.000 Bäume. Das ist gut dreimal so viel wie in den Jahren bis 2020. Grundsätzlich wird überall dort, wo einmal ein Baum stand, ein neuer Baum gepflanzt. Zusätzlich schafft die Stadt Platz für weitere Bäume, wie in Q 1. Bäume kühlen im Sommer die Umgebung ab, was besonders in der Innenstadt sehr wertvoll ist.