Mannheim – Neuordnung Gedenkort auf dem Marktplatz

Mannheim / Metropolregion Rhein-Neckar. Der Eigenbetrieb Stadtraumservice der Stadt Mannheim wird zum Ende dieser Woche mit der Räumung der Blumen, Kerzen und Geschenke auf dem Marktplatz G1 beginnen. Der Marktplatz war 14 Tage lang Gedenkort für den ermordeten Polizisten Rouven Laur und die anderen Opfer der Messerattacke vom 31. Mai. Die entsprechende Allgemeinverfügung, die diesen Gedenkort ermöglichte, hatte bis zum 16. Juni Gültigkeit.

Oberbürgermeister Christian Specht betont die Bedeutung dieses Gedenkens: “Die große Welle der Anteilnahme hat gezeigt, wie groß die Betroffenheit der Menschen ist. Wir als Stadt sind dankbar für die Solidarität und das Mitgefühl, das unsere Bürgerinnen und Bürger in so großem Ausmaß gezeigt haben und es ist uns ein Anliegen, das Andenken an Rouven Laur und die anderen Opfer des 31. Mai lebendig zu halten.”

Mit dem Ende der Allgemeinverfügung und der Räumung des Marktplatzes können nun auch wieder andere Veranstaltungen dort stattfinden. Die Stadt wird jedoch das Gedenken an Rouven Laur aufrechterhalten. Die abgelegten Gegenstände werden, sofern es sich nicht um Blumen und Gestecke handelt, durch den Eigenbetrieb Stadtraumservice verwahrt. Zugleich wird am Marktplatzbrunnen eine Stelle durch eine temporäre Beschilderung gekennzeichnet, an der es auch weiterhin möglich sein wird, Blumen und Kerzen abzulegen.

“Auch, wenn der Marktplatz nun wieder für seine vielfältigen Funktionen zur Verfügung steht, soll dies kein Zeichen des Vergessens sein. Als Stadt Mannheim wollen wir am Marktplatz einen dauerhaften Ort des Gedenkens für Rouven Laur schaffen,” erklärt Oberbürgermeister Specht abschließend.