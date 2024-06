Ludwigshafen – Zahlreiche Unwettereinsätze im Stadtgebiet nach kurzem heftigem Gewitter

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Seit Mittwoch, den 12.06.2024, gilt der 57-jährige Herr Ziaras als vermisst. Zuletzt wurde er Anfang Mai in einer Unterkunft für Wohnsitzlose in Annweiler gesehen. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte Herr Ziaras nicht aufgefunden werden, so dass wir nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bitten. Anlaufadressen sind nicht bekannt. Herr Ziaras lebt ... Mehr lesen »