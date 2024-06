Ludwigshafen – CDU Oggersheim mit Andreas Gebauer im Wahlkampfendspurt

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. „In allererste Linie bin ich dankbar!“, so Daniel Beiner, Vorsitzender der CDU Ludwigshafen-Oggersheim. „Dankbar für jede Stimme und das Vertrauen, das uns

als CDU vor Ort die Wählerinnen und Wähler in Oggersheim bei den Wahlen vor knapp zwei Wochen entgegengebracht haben. Dankbar aber auch für alle Mitglieder der Partei, die viele Wochen lang ehrenamtlich in ihrer Freizeit für die Ideen und Ziele der Partei Werbung gemacht, Plakate gehängt, Infomaterial an Ständen und in Briefkästen verteilt haben.“

Die Wählerinnen und Wähler hätten das Engagement mit einem Sitz Zuwachs im Ortsbeirat honoriert. Diesem Vertrauensvorschuss wolle man gerecht werden und wie gewohnt für eine gute Zukunft des Stadtteils arbeiten.

„Bei der Ortsvorsteherwahl konnte unser Kandidat, Andreas Gebauer, den zweiten Platz erreichen und tritt nun am Sonntag bei der Stichwahl an“, sagt Beiner weiter, „diese wollen wir gewinnen und mit Andreas Gebauer den Ortsvorsteher in Oggersheim stellen!“

Die CDU Oggersheim und der Ortsvorsteherkandidat laden alle Oggersheimerinnen, Oggersheimer und Interessierte herzlich zu ihrem Wahlkampfabschluss am Samstag, den 22.6.24 ein. „Mit einem politischen

Frühschoppen auf dem Schillerplatz von 10:00 – 12:00 Uhr wollen wir in viele Gespräche und einen guten Austausch gehen“, so Beiner

