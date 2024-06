Landau – DGHT-Schildkrötenstammtisch am 26. Juni 2024, 19:30 Uhr in der Zooschule Landau

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak/Zoo Landau) – Der beliebte „Schildkrötenstammtisch“, eine Kooperationsveranstaltung von Deutscher Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde e.V. (DGHT) und dem Zoo Landau in der Pfalz, gehört fest ins Jahresprogramm des Zoos. Wie für einen Stammtisch üblich, gibt es viele Teilnehmende, die regelmäßig dabei sind, um sich

untereinander und mit dem Experten der DGHT, Peter Buchert, auszutauschen. Das Thema des nächsten Treffens, am Mittwoch, 26. Juni, um 19:30 Uhr wird sein: „So leben Schildkröten in Griechenland“. Es werden die besonderen Anpassungen der Tiere an ihren natürlichen Lebensraum behandelt und die Möglichkeiten, dieses Wissen in die Gestaltung eines Geheges umzusetzen. Die Veranstaltung richtet sich an Schildkrötenhalterinnen und -halter und solche, die es vielleicht werden wollen, auch Neulinge sind herzlich willkommen!

Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 26. Juni, um 19:30 Uhr in der Zooschule des Zoo Landau, Hindenburgstraße 12, 76829 Landau, statt.

Es handelt sich um eine kostenlose Veranstaltung! Bitte betreten Sie den Zoo an diesem Abend über den Nebeneingang an der

Zooverwaltung (am Zebrastreifen).