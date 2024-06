Heidelberg – Pop-up-Store „FrauenWelten“ bis 28. Juni geöffnet – Veranstaltungen zu Sichtbarkeit in der Wissenschaft, Suchtprävention, Literatur und vielem mehr

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Im Rahmen der Reihe „Science in the City“ lädt die Stadt Heidelberg ein, Wissenschaft zum Mitmachen zu erleben: Bis Freitag, 28. Juni 2024, ist der Pop-up-Store „FrauenWelten“ jeweils von 12 bis 18 Uhr in der Hauptstraße 151 geöffnet. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Heidelberg beschäftigen sich mit „Frauengesundheit“ – aus medizinischer, psychologischer, juristischer, gesellschaftspolitischer und literaturwissenschaftlicher Sicht. Auch Akteurinnen und Akteure aus der Stadtgesellschaft – wie pro familia, Volkshochschule, AidsHilfe, FrauenNotruf und Heidelberger Dienste – sorgen für Angebote. Weitere Infos sind online erhältlich unter www.heidelberg.de/science-in-the-city. Neben der Dauerausstellung gibt es Veranstaltungen, die allesamt kostenlos sind. Das Programm im Überblick:

• Montag, 24. Juni, 12.30 bis 13.15 Uhr: Interaktiver Workshop zum Projekt: heiCHANGE – Sichtbarkeit im strukturellen Wandel, Prof. Dr. Christiane Schwieren, Gleichstellungsbeauftragte der Universität Heidelberg und Projektleiterin heiCHANGE; Sichtbarkeit wird in der Wissenschaft immer noch vor allem durch Herausstellen einer individuellen Publikationsleistung erreicht – und das, obwohl erfolgreiche Forschung meist Teamarbeit ist und es in der Wissenschaft auch viele andere Aufgaben von großer Bedeutung gibt. Frauen sind in der Wissenschaft immer noch weniger sichtbar als Männer. heiCHANGE, ein innovatives Projekt an der Universität Heidelberg, widmet sich der Sichtbarkeit von Frauen in der Wissenschaft.

• Montag, 24. Juni, 14 bis 15.30 Uhr: Workshop: Gendersensible Sprache – eine praktische Starthilfe; Philipp Wehage, UNIFY; Geschlechtergerechte Sprache stellt immer wieder vor Herausforderungen. Was auf den ersten Blick kompliziert erscheinen mag, vermittelt dieses Training in einem Dreischritt und praxisbezogen an Beispielen aus dem universitären (Verwaltungs-)Alltag. So gelingt die Ansprache aller Geschlechter problemlos und respektvoll.

• Dienstag, 25. Juni, 13 bis 17 Uhr: Hauptseminar Macht (öffentlich); PD Dr. Manfred Harth, Philosophisches Seminar der Universität Heidelberg.

• Dienstag, 25. Juni, 19 bis 20.30 Uhr: Schluss mit Menstruationsbeschwerden. Wissenschaftlich fundiertes Beckenbodentraining; Donata Nehm, Physiotherapeutin;

Teilnehmerinnen lernen wissenschaftlich belegte Strategien, um Unterleibskrämpfe, Rückenschmerzen oder Stimmungsschwankungen zu verstehen und langfristig zu lindern. Von leichten Beschwerden bis Endometriose – Jede ist willkommen. Bitte bequeme Kleidung anziehen. Anmeldung unter check-in.uni-heidelberg.de/Univital/FrauenWelten.

• Mittwoch, 26. Juni, 11 bis 13.30 Uhr: Workshop: studiert, weiblich, gefährdet; Eva Leichman, kommunale Suchtbeauftragte; Frauen und Männer sind von Suchterkrankungen in unterschiedlicher Form betroffen. Ursachen und Verlauf der Krankheit, bevorzugte Suchtmittel, Konsummuster und auch die Entwicklung komorbider Störungen haben eine geschlechtsspezifische Komponente. Der Workshop informiert über die Ursachen und darüber, was Frauen tun können, um sich vor den Risiken gut zu schützen. Eigene Erfahrungen und Ideen sind genauso willkommen wie ein kritisches Hinterfragen. Die Teilnahme am Workshop ist geschlechtsunabhängig. Anmeldung unter check-in.uni-heidelberg.de/Univital/FrauenWelten.

• Mittwoch, 26. Juni, 14 bis 18 Uhr: Seminar: Über die Funktionalität des Erzählens: Perspektiven aus und zur „Glasglocke“ von Silvia Plath; Dr. Monika Obermeier, Philosophisches Seminar der Universität Heidelberg; Anmeldung unter check-in.uni-heidelberg.de/Univital/FrauenWelten.