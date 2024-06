Heidelberg – Handschuhsheim bleibt lebendig: Neuer Podcast begleitet Arbeiten in Dossenheimer Landstraße

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Trotz der umfassenden Bauarbeiten zur Neugestaltung der Dossenheimer Landstraße bleibt das Geschäftsleben in Handschuhsheim bunt und lebendig. Um dies zu dokumentieren und den Bürgerinnen und Bürgern näherzubringen, hat der Handwerker- und Gewerbeverein Handschuhsheim den „Baustellen Podcast Handschuhsheim“ ins Leben gerufen. Die ersten Folgen sind nun online verfügbar und können direkt bei Spotify oder Apple Podcast angehört werden. Gastgebende des Podcast sind Johannes Laule, die Vorsitzende des Handwerker- und Gewerbevereins Handschuhsheim Carmen Niebel sowie Sophie Niebel.

Erfrischende Einblicke in Heidelbergs nördlichsten Stadtteil

Der Podcast liefert immer samstags zur Mittagszeit neue aktuelle Themen aus „Hendesse“. Hörerinnen und Hörer erhalten spannende Einblicke in die Geschichten der Gäste, deren Unternehmen und ihre Verbindung zu Handschuhsheim. Zusätzlich wird ein Blick hinter die Kulissen der Betriebe im Stadtteil geworfen. Das Interesse an dem Podcast ist groß und die nächsten Aufnahmetermine sind bereits ausgebucht. Zu Gast sind hochkarätige Persönlichkeiten aus Stadt und Stadtteil: So war neben bekannten Handschuhsheimer Gewerbetreibenden auch bereits Oberbürgermeister Eckart Würzner Gast im Podcast (Folge 5).

Podcast soll Stadtteil während Bauzeit unterstützen

Der Podcast wird von der Stadt Heidelberg gefördert und ist ein Instrument unter mehreren, mit denen die Stadt den Stadtteil, die Bürgerinnen und Bürger und die örtlichen Gewerbetreibenden während der anspruchsvollen Bauzeit unterstützen möchte. Die Wirtschaftsförderung Heidelberg bietet über den Baustellenunterstützungsfonds zudem Hilfe für betroffene Betriebe und bringt zusammen mit den Unternehmen Marketingmaßnahmen auf den Weg.

Außerdem konnte die Stadt private Parkplatzangebote initiieren. Das Modehaus Niebel bietet weiterhin Parkplätze über Nacht an, die über die App Peuka angemietet werden können. Für Kundinnen und Kunden des Modehauses Niebel bleiben alle Parkplätze tagsüber kostenlos. Ebenfalls stehen die Parkplätze von Aldi, Lidl und Rewe in der Fritz-Frey-Straße über Nacht zur Verfügung. Das Angebot der drei Supermärkte ist kostenlos und gilt werktags von 20 bis 7 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist das Angebot ganztägig kostenlos.

Hintergrund

Weitere Informationen zur Baustelle Dossenheimer Landstraße, einschließlich Umleitungen, Erreichbarkeit und Marketingmaßnahmen für Gewerbetreibende, finden sich auf der Internetseite der rnv unter www.dossenheimer-landstrasse.de sowie auf der Webseite der Stadt Heidelberg unter www.heidelberg.de/DoLa.