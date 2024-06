Heidelberg – Haltestelle Peterskirche: Nächtliche Fahrbahnsperrung am 27. Juni stadteinwärts

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Friedrich-Ebert-Anlage in der Heidelberger Altstadt wird am Donnerstag, 27. Juni 2024, an der Haltestelle Peterskirche in Fahrtrichtung Westen (stadteinwärts) kurzzeitig voll gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich von 1 bis 5 Uhr morgens. Der Verkehr in Richtung Innenstadt wird bereits am Karlstor auf die B 37/Neckarstaden umgeleitet. Grund für die Sperrungen sind Reparaturarbeiten an der Straßendecke.

