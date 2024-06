Frankenthal – Sperrungen in Pilgerstraße und Bankgasse

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Für die Aufstellung eines Betonmischers und einer Pumpe ist am Montag, 24. und Mittwoch, 26. Juni eine Gehwegvoll- und Fahrbahnteilsperrung in der Pilgerstraße 4 erforderlich.

Die Herstellung von Versorgungsleitungen ist der Grund für eine Vollsperrung in der Bankgasse in Höhe der Hausnummer 25 in der Zeit von Dienstag, 25. Juni bis Freitag, 12. Juli.

Wir bitten um Beachtung und Verständnis, da während der Arbeiten mit Behinderungen zu rechnen ist.