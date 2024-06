Stadt Heidelberg verleiht erstes „Heidelberger Wirtschaftssiegel“ – Auszeichnung für die Heidelberger Volksbank zum 150-jährigen Bestehen

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Die Heidelberger Wirtschaft ist vielfältig und trägt einen enormen Teil zum Wohlstand der Stadt bei. Starke mittelständische Unternehmen, innovative Betriebe, dynamische Start-ups und „Hidden Champions“ zeichnen den Wirtschaftsstandort aus. Um diese Vielfalt wertzuschätzen und in den Fokus zu stellen, verleiht die Stadt Heidelberg eine neue Auszeichnung: das „Heidelberger Wirtschaftssiegel“. Entwickelt wurde es vom Amt für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft. Die erste Ausgabe hat Oberbürgermeister Eckart Würzner an die Heidelberger Volksbank übergeben. Anlass war ihr 150-jähriges Bestehen. Die beiden Vorstände Toralf Weimer und Felix Pöltl nahmen sie im Rahmen ihrer Festveranstaltung im Heidelberg Congress Center entgegen.

Die Heidelberger Volksbank sichert nicht nur seit 150 Jahren Arbeits- und Ausbildungsplätze in Heidelberg, sondern engagiert sich auch in den Bereichen Sport, Kultur, Umwelt und Bildung. Mit dem neuen Hauptsitz am Europaplatz in der Bahnstadt investiert die Heidelberger Volksbank in die Zukunft am Standort. „Das alles drückt die tiefe Verbundenheit zu Heidelberg aus. Die Heidelberger Volksbank ist ein wichtiger und verlässlicher Partner für uns, zum Beispiel beim Bündnis für bezahlbares Wohnen in der Südstadt. Hier ist mit ihrer Unterstützung ein neuer und attraktiver Lebensmittelpunkt für alle Einkommensschichten entstanden. Trotz Krisen ist die Bank weiter auf Wachstumskurs. Daher übergebe ich das Wirtschaftssiegel mit den besten Wünschen für die Zukunft“, sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner.

Das „Heidelberger Wirtschaftssiegel“ wird an Unternehmen verliehen, die beispielsweise einen besonderen Beitrag zur Heidelberger Wirtschaftskraft leisten, Mut und Weitblick beweisen, Arbeits- und Ausbildungsplätze sichern oder sich durch gesellschaftliches Engagement hervortun. Die Auszeichnung besteht aus einer gerahmten Urkunde mit einem individuellen Text, auf die im oberen Bereich ein goldenes Siegel innerhalb des erhaben geprägten Schriftzugs „Heidelberger Wirtschaftssiegel“ aufgebracht wird.