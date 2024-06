Ludwigshafen – Kunst am Trafohäuschen: erstes Objekt in Oggersheim übergeben

Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Unter dem Motto „Ludwigshafen soll bunt erstrahlen“ verwandeln sich Trafostationen im Stadtgebiet in farbenfrohe Kunstobjekte. Den Anfang macht das Trafohaus der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) an der Ecke Orangeriestraße und Schlossgasse im Stadtteil Oggersheim. Ortsvorsteherin Sylvia Weiler übergab das mit Tiermotiven im XXL-Format bemalte Gebäude am heutigen Donnerstag, 20. Juni 2024, an die Oggersheimer Bevölkerung.

Die neu gestaltete Trafostation ist das Ergebnis der Projektarbeit „Ludwigshafen soll bunt erstrahlen“ in Zusammenarbeit von HausRat, bestehend aus bürgerschaftlichen Mitgliedern des Kulturzentrums dasHaus der Stadt Ludwigshafen, TWL und der Schloss Schule in Oggersheim. Schüler der Förderschule haben das Gebäude unter der Anleitung von Philipp Himmel, Streetart-Künstler und Straßensozialarbeiter der Jugendfreizeitstätte Melm, gestaltet.

Sylvia Weiler, Ortsvorsteherin in Oggersheim, sagte am Donnerstagmorgen anlässlich der offiziellen Übergabe: „Das liebevoll gestaltete Trafohaus bringt Farbe in unseren Ortskern und trägt dazu bei, dass sich die Menschen hier wohlfühlen. Ich danke allen am Projekt Beteiligten für ihren Einsatz. Die Schülerinnen und Schüler der Schloss Schule können mit Recht stolz sein auf ihre Arbeit.“



Soziale Teilhabe und Integration fördern

In den nächsten Monaten sollen Schüler, Jugendliche und junge arbeitslose Erwachsene weitere Trafohäuser im Stadtgebiet gestalten. Monika Schill, Leitung des Kulturbüros und des Kulturzentrums dasHaus, informierte über das Ziel des Projekts: „Wir wollen mit dieser Initiative jungen Menschen in Ludwigshafen die soziale Teilhabe ermöglichen und ihre Integration fördern. Darüber hinaus hilft das künstlerische Gestalten unter anderem dabei, die eigene Kreativität zu entdecken sowie Selbstbewusstsein und Durchhaltevermögen zu entwickeln.“

Für die Kunstaktion hat TWL die Transformatorenstation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Thomas Mösl, technischer Vorstand der TWL AG, zeigte sich vom Ergebnis begeistert: „Die Schülerinnen und Schüler der Schloss Schule haben unsere Trafostation in einen echten Hingucker verwandelt. Ich bin mir sicher, dass die Umspannstation im Graffiti-Look die Blicke auf sich ziehen und den Menschen, die daran vorbeigehen, ein Lächeln ins Gesicht zaubern wird.“ Aufgabe einer Transformatorenstation ist es, elektrische Energie in der richtigen Spannung an die umliegenden Haushalte, Unternehmen und Einrichtungen zu verteilen. TWL wird für das Projekt weitere Trafohäuschen zur Verfügung stellen und so dazu beitragen, fröhliche Farbakzente in der Stadt zu setzen.

Quelle: TWL