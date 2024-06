Frankenthal – Lesesommer Rheinland-Pfalz – Lese-Hunger stillen in der Stadtbücherei

Frankenthal/Metropolregion Rhein-Neckar – Für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren findet ab Dienstag, 2. Juli der diesjährige Lesesommer in der Stadtbücherei Frankenthal statt. Alle, die sich mit

ihrem Büchereiausweis zum Lesesommer anmelden, können exklusiv und kostenlos

aus einem großen Angebot aktueller und spannender Bücher auswählen. So lassen

sich wunderbar exotische Länder bereisen und unerforschte Welten entdecken, egal

wie und wo man seine Ferien verbringt – denn Abenteuer beginnen im Kopf!

Die Anmeldung für den Lesesommer ist ab Dienstag, 2. Juli möglich, die

Anmeldekarten gibt es in der Stadtbücherei oder online unter www.lesesommer.de.

Einfach die Karte von einem Erziehungsberechtigten unterschreiben lassen und sie

direkt in der Bücherei abgeben. Der Einstieg ist jederzeit bis zum Ende der

Leseaktion möglich.

Ehrenamtliche Zuhörer gesucht

Ziel ist es, mindestens drei Lesesommer-Bücher über die Ferien zu lesen und den

Inhalt wiederzugeben. Dafür kann man aus mehreren Möglichkeiten wählen: Unter

www.lesesommer.de kann ein Online-Buchtipp ausgefüllt und ausgedruckt werden

oder man nutzt den Buchcheck, in dem man kurz den Inhalt des Buches beschreibt

oder zeichnet und seine Lieblingsstelle verrät. Samstags und vormittags kann der

Inhalt auch in einem persönlichen Gespräch erzählt werden. Hierfür sucht die

Stadtbücherei Frankenthal für den Zeitraum vom 2. Juli bis 31. August noch

engagierte Zuhörende, die die Kinder beim Erreichen ihrer Lesesommer-Ziele

unterstützen möchten.

Die Abgabe der Buchtipp- und Buchcheck-Vorlagen sind während der

Öffnungszeiten am Infotisch der Kinderbücherei möglich. Für jedes gelesene Buch

erhält man einen Stempel in seiner Clubkarte. Wer an der landesweiten Verlosung

teilnehmen möchte, kann für jedes Buch eine Bewertungskarte abgeben. Je mehr

Bücher man gelesen hat, desto mehr Lose sind im Verlosungspool. Und mitmachen

lohnt sich, denn es gibt tolle Preise zu gewinnen: u. a. einen Europa-Park-Gutschein

oder ein Hover Board.

Die Clubkarten können am Ende des Lesesommers bis spätestens Samstag, 31.

August 2024 abgegeben werden. Alle Kinder, die erfolgreich teilgenommen haben,

bekommen eine Urkunde, die ab dem 10. September abgeholt werden kann.

Workshops in den Sommerferien

Um den Lesesommer noch lebendiger zu gestalten, finden auch in diesem Jahr die

kostenfreien Lesesommer Kreativ-Workshops für Kinder (ab abgeschlossener erster

Klasse und acht Jahren) jeweils montags statt. Anmelden kann man sich ab sofort.

15. Juli, 10 bis 14 Uhr: Zauber‘ dich ins Buch! Green-Screen-Fotografie

22. Juli, 10 bis 13 Uhr: Spiel ab! Brettspiel gestalten und spielen

29. Juli, 10 bis 14 Uhr: Bilder erzählen Geschichten: Neue Buchcover für

Lesesommer-Bücher entwerfen

5. August, 10 bis 14 Uhr: Comic-Workshop: Zeichnen am Tablet

12. August, 10 bis 13 Uhr: Geschichten aus Steinen: Bauen mit Lego und Duplo

19. August, 10 bis 14 Uhr: Film ab!: Videoclips über Bücher gestalten

Auch Jugendliche ab 12 Jahren können sich über tolle Aktionen rund ums Buch

freuen: donnerstags von 15 bis 17 Uhr, kostenfrei und ohne Voranmeldung.

25.Juli: DIY-Lesezeichen: Gestalte dein Amigurumi- oder Makramee Lesezeichen

8. August: Digitales Manga Zeichnen: Mit dem Tablet zum Zeichenprofi

1. September: Booktok Video-Tricks: Lerne Tricks von Booktok & Co.

Mit der Teilnahme an den Lesesommer Kreativ-Workshops können die Kinder und

Jugendlichen nicht nur eigene Ideen umsetzen, sondern auch noch Stempel zu ihren

gelesenen Lesesommer-Büchern für ihre Clubkarte erwerben.

Abschlussfest im Theater Alte Werkstatt

Clubmitglieder, die mindestens drei Bücher gelesen haben, können sich auf ein tolles

Abschlussfest freuen. Kinder ab 6 Jahren sind am Mittwoch, 23. Oktober um 14 oder

um 16 Uhr in das Theater Alte Werkstatt TAW eingeladen. Eintrittskarten können ab

Dienstag, 10. September mit der Urkunde in der Stadtbücherei abgeholt werden. Für

Jugendliche ab 12 Jahren gilt: „Lesesommerabschlussfest meets BIB:MEC“ am

Freitag 20. September, von 18 bis 21 Uhr.

Kontakt Stadtbücherei: telefonisch unter 06233/89-630, per Mail an

stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich zu den Öffnungszeiten Dienstag bis

Freitag 10 bis 18 Uhr und Samstag 10 bis 15 Uhr in der Welschgasse 11.

Alle Aktionen und Veranstaltungen der Stadtbücherei finden Interessierte auf

www.frankenthal.de/stadtbuecherei

Quelle: Stadt Frankenthal