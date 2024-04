Wiesloch – Kandidaten und Ziele der FDP für die Gemeinderatswahl 2024 in Wiesloch

Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar. Freie Demokraten setzen sechs Schwerpunkte

Ein liberales Wiesloch ohne Liberale … für den FDP-Ortsverband nicht vorstellbar. Deshalb zeigen die hiesigen Freien Demokraten auch Flagge trotz Gegenwind für Entscheidungen auf Bundesebene und großem Medienaufwand anderer Parteien und Gruppierungen vor Ort.

Die FDP in Wiesloch hat ein Team von überzeugten und engagierten Mitgliedern und Freunden, das sich mit nicht immer von wirtschaftlicher Vernunft geprägten Entscheidungen der Verwaltung auseinandersetzen will. Die Freien Demokraten wollen im Gemeinderat ein Gegengewicht zu den oft unverbindlichen Parolen der Wieslocher Großparteien, wie „man müsste, sollte und könnte“, aufzeigen. An mancher Stelle sind klare Botschaften nicht einfach! Die Freien Demokraten trauen sich dazu.

Demgemäß hat die FDP sechs Hauptziele:

1. Finanzielle Unabhängigkeit der Stadt und daher keine weitere Verschuldung, nur weil man einen staatlichen Zuschuss bekommt. Erste Frage muss sein: Was bringt es der Stadt auch finanziell? Das Wohl aller muss im Vordergrund stehen und nicht nur das Wohlgefühl von Stimmungsmachern im Gemeinderat.

2. Wiesloch besteht nicht nur aus Fahrradfahrern. Die Stadt braucht ein Verkehrskonzept, das auch die Fußgänger, den Öffentlichen Nahverkehr und den individuellen motorisierten Verkehr berücksichtigt.

3. Unsere Kinder und Jugend sind unsere Zukunft. Gute bauliche und natürlich auch innovative Bildungseinrichtungen sind daher für alle Kindergartenkinder und Schüler unverzichtbar. In einem zumutbaren Umkreis ist aber nicht überall alles mehrfach erforderlich.

4. Wiesloch muss sich bewusst werden, dass die Einwohnerschaft immer älter wird. Bald sind hier mehr als 30 Prozent über 65 Jahre alt. Auch die Anzahl der körperlich Eingeschränkten steigt. Wiesloch muss eine Stadt für alle bleiben oder überhaupt erst einmal werden.

5. Die Verwaltung hat an manchen Stellen eine grundsätzliche Neuorientierung notwendig. Dazu zählt aus Sicht der Freien Demokraten auch das Verständnis für den Umwelt- und Klimaschutz. Konzepte und Kräutergarten etc. reichen nicht. Kurzfristige und auch mittelfristige Meilensteine zur Zielerreichung müssen definiert und nachprüfbar sein.

6. Dass Bürger keine Bittsteller, sondern Kunden der Stadt sind, sollten an mancher Stelle externe Fachleute vermitteln. Abläufe in Eigenregie zu optimieren ist bei der gegenwärtigen Verwaltung sonst kaum erreichbar.

Zur Gemeinderatswahl in Wiesloch treten die folgenden 15 Kandidatinnen und Kandidaten auf der FDP-Liste an:

• Dr. Matthias Spanier

• Bernd Lang

• Waltraud Hanf

• Dr. Michael Philipp

• Rüdiger Haas

• Dr. Edwina Birk

• Heinrich Schierloh

• Daniela Lang

• Siegfried von Naguschewski

• Anna-Marlen Trunk

• Dr. Reinhard F. Nölting

• Veronika Lang

• Hans-Jürgen Pillen

• Carlos Raul Moscoso Domo

• Renate Haas

Foto: FDP-Kandidaten für die Gemeinderatswahl 2024 in Wiesloch (Foto: Bernd Lang)

Die FDP bittet um Ihre Unterstützung bei der Wahl zum Gemeinderat!

Quelle FDP Wiesloch