Speyer – Brennendes Auto in der Innenstadt – Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Gestern Vormittag wurde ein brennender Pkw in der Oberen Langgasse gemeldet. Das etwas mit dem Fahrzeug nicht stimmte, bemerkten die beiden Insassen noch während der Fahrt. Sie hielten an, verließen das Auto unverletzt und wählten den Notruf.

Kurz darauf folgten dramatische Szenen. Die laut Aussage angezogene Handbremse versagte und der Pkw rollte brennend auf die befahrene Kreuzung Obere Langgasse/ Bahnhofstraße zu. Dabei bewegte sich das Auto glücklicherweise diagonal über beide Fahrbahnen und blieb an einem im Bau befindlichen Mehrfamilienhaus hängen.



Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten, sperrte zusammen mit der Polizei die Straßen ab und kontrollierte selbstverständlich auch das Gebäude, an dem das Auto zum Stehen kam. Während der Pkw einen Totalschaden erlitt, blieb es bei dem Gebäude durch die schnelle und konsequente Brandbekämpfung bei einem leichten Schaden, der beim Aufprall am Verputz entstand.



Die Kläranlage musste informiert werden, da Motoröl aus durchgebrannten Leitungen in die Kanalisation gelaufen war und der Baubetriebshof kümmerte sich im Anschluss zusammen mit einer Spezialfirma um die Reinigung der Straße, während unser Löschfahrzeug zu einem weiteren Kleinbrand abrücken musste.

Ein Balkonbrand verlief am Maulbeerstück glimpflich, sodass nur noch Nachlöscharbeiten notwendig waren.

Quelle Feuerwehr Speyer