Mutterstadt – Kommunalpolitische Weinprobe mit Vorstellung des Wahlprogrammes der CDU -Mutterstadt

Mutterstaddt / Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar. Die CDU Mutterstadt lädt herzlich zur kommunalpolitischen Weinprobe ein, bei der wir Ihnen unser Wahlprogramm für die Kommunalwahl am 9.06.2024 vorstellen werden.

Die Veranstaltung findet am 26.04.2024 um 19:00 Uhr in der neuen Pforte statt.

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen in entspannter Atmosphäre über unsere Ziele und Visionen für die Zukunft von Mutterstadt zu sprechen. Genießen Sie bei einem guten Glas Wein den Austausch mit unseren Kandidaten und lassen Sie sich von unseren Ideen für eine starke und lebenswerte Gemeinde überzeugen.

CDU Mutterstadt