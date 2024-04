Mannheim – Songwritingwettbewerb -SONGS SONGS Abschlusskonzert

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitag, den 03. Mai 2024 findet das Finale von SONGS statt, dem Songwriting-Wettbewerb der Popakademie Baden-Württemberg für Schüler:innen. Special Guest im SpardaWelt Eventcenter in Stuttgart ist Enya Boban. Förderer des Wettbewerbs „SONGS“ ist die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg. Beim Abschlusskonzert der achten Runde SONGS präsentieren ausgewählte Teilnehmer: innen ihre eingereichten Songs live vor einer Fachjury. Die Jury besteht aus der Künstlerin Eva Sauter (“ok.danke.tschüss”), Derek von Krogh (Künstlerischer Direktor und Geschäftsführer Popakademie Baden-Württemberg), Prof. Udo Dahmen (Künstlerischer Direktor und Geschäftsführer Popakademie Baden-Württemberg a.D.), Andreas Küchle (Stiftungsrat der Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg) und Michelle Leonard (Künstlerin, Verlegerin und Songwriterin). Die Gewinner: innen erhalten Sachpreise sowie professionelle Coachings an der Popakademie Baden-Württemberg.

Special Guest ist Popakademie Studentin und SONGS Gewinnerin 2021 Enya Boban. Mit einer unverkennbaren Leidenschaft für Live-Performances verbindet Enya die kunstvolle Lyrik ihrer Songs mit kraftvollen Instrumentals, die Zuhörer: innen in ihren Bann ziehen. Als Sängerin und Tänzerin bringt sie eine einzigartige Energie auf die Bühne, die nicht nur ihre Affinität zu diesen Kunstformen, sondern auch ihre tiefe Verbundenheit zu ihren musikalischen Wurzeln offenbart. Inspiriert von Popkultur-Ikonen wie Hannah Montana und Michael Jackson hat Enya einen Stil entwickelt, der perfekt in die musikalische Landschaft der heutigen Zeit passt und eine frische, innovative Note mitbringt. Textlich sind ihre musikalischen Erzählungen eine Erkundung der vielschichtigen Natur menschlicher Beziehungen – sei es die Bindung zu anderen, die Selbstreflexion oder die Beobachtung des Lebensgeschehens. Ihre Texte laden das Publikum ein, in Welten voller Introspektion und emotionaler Tiefe einzutauchen. Jede Performance unterstreicht Enyas Credo, dass wahre Kunst aus der Fusion verschiedener Disziplinen erwächst. Ihre Musik ermutigt das Publikum, über eigene Beziehungen und Beobachtungen zu reflektieren. Enya Boban steht unmissverständlich als eine Künstlerin da, die es vermag, ihr Publikum zu begeistern, zu rühren und zum Nachdenken zu bewegen – eine echte Meisterin ihrer Kunst, deren Echo in den Hallen des Musikexpress widerhallt.

Abschlusskonzert SONGS

SpardaWelt Eventcenter Am Hbf 3, 70173 Stuttgart

Freitag, den 03. Mai, Einlass ab 18 Uhr, Konzertbeginn um 19 Uhr, Eintritt frei Über die Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank Baden-Württemberg eG Soziales, kulturelles und nachhaltiges Engagement ist für die regional verwurzelte Sparda-Bank seit jeher fester Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Die Stiftung Bildung und Soziales ist eine von fünf Stiftungen der Sparda-Bank und kümmert sich primär um gesellschaftliche Belange im Bundesland. Seit vielen Jahren engagiert sich die Stiftung für soziale Einrichtungen und Projekte, die sich um Kinder, Jugendliche und Menschen mit Behinderung und Krankheit kümmern. Die Stiftung versteht sich dabei nicht als bloßer Geldgeber, sondern macht sich für eine Vernetzung unterschiedlicher Akteure stark und fördert über eigene Projekte das Gemeinwohl. Darüber hinaus setzt sich die Stiftung besonders für bildungsrelevante Projekte ein, die beispielsweise die Förderung gesunder Ernährung, die Vermittlung von Medienkompetenz oder die Förderung innovativer Lernmethoden zum Inhalt haben.