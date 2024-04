Mannheim – Kurpfalzbrücke: Sperrung der Fuß- und Radwegunterführung auf der Innenstadtseite ab Montag,22.April

Speyer/Metropolregion Rhein-Neckar – Bei einer gemeinsamen Aktion der Entsorgungsbetriebe Speyer (EBS) und des Nachhaltigkeitsmanagements der Stadtverwaltung werden am Donnerstag, 25. April 2024, 9 bis 12 Uhr, in der Edeka-Stiegler-Filiale in der Auestraße kostenfreie Mehrwegstoffbeutel an die Kundschaft verteilt. WAHLWERBUNG INSERATPeter Uebel, CDU, wählen am 9. … »