Mannheim – Defekte Ampel sorgt für kurzzeitiges Verkehrschaos

Heidelberg / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Hallenbad Köpfel öffnet am Mittwoch, den 24. April 2024, erst um 10 statt um 7 Uhr. Grund sind Reparaturarbeiten an der Erwärmung des Wassers unter anderem für die Duschen. WAHLWERBUNG INSERATPeter Uebel, CDU, wählen am 9. Juni 2024CDU-LU.de INSERATFrank Meier, SPD, wählen am 9. Juni 2024spd-fraktion-ludwigshafen.de Aktuelle Informationen zu ... Mehr lesen »