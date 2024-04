Ludwigshafen – Tanzstück Navy Blue am Samstag, 27.4.2024 auf den Pfalzbau Bühnen

Ludwigshafen / Metropolregion rhein-Neckar. Mit Oona Dohertys Tanzstück Navy Blue gastiert die irische Compagnie OD Works am Samstag, 27.4.2024 um 19.30 Uhr auf den Pfalzbau Bühnen.

Mit großer Wucht katapultierte sich Oona Doherty mit ihren energiegeladenen und mehr-fach ausgezeichneten Arbeiten über Identität, Klasse und Gender an den Himmel der Tanz-welt. In Navy Blue, Dohertys erster Arbeit für eine große Bühne, verarbeitet sie unterschiedliche Assoziationen zur Farbe Blau. Blau symbolisiert für sie Traurigkeit und den im Indigo-farbstoff verdichteten Ausdruck von Imperialismus und Sklaverei, aber auch eine mystische, spirituelle Kraft, die für Freiheit und die Hoffnung auf Transzendenz steht. Ausgehend von Sergej Rachmaninows Klavierkonzert Nr. 2 überträgt Doherty das klassische Ideal von Krise und Erlösung in die Gegenwart. Ihr Stil ist wütend und trotzig bis an die körperliche Schmerz¬grenze, aber immer auch empfindsam und zärtlich, selbstbe¬wusst und auf der Suche nach meditativer Heilung. Zu diesem Akt der Befreiung erkling der fremdartig-dunkle Sound des britischen Musikers und DJs Jamie XX, das Ensemble zeigt in dunkelblauen Overalls (Kostüme: Oona Doherty und Lisa Marie Barry) einen kraftvollen, energetischen Gruppentanz. Es liegt eine diffuse Bedrohung in der Luft, die man auf den Gesichtern der Tanzenden ablesen kann, aber auch deren Willen zu überleben. Am Ende gibt es einen Hoffnungsschimmer, die Sehnsucht mündet in Trost und Fürsorge. Dazu liest Oona Doherty einen zusammen mit dem Schriftsteller Bush Moukarzel verfassten Text.

So ist Navy Blue in all seiner Abgründigkeit auch ein Appell an die Schönheit des Lebens und an gesellschaftlichen Wandel.

Preise 36 € / 31 € / 26 € / 21 €, Kartentelefon 0621/504 2558

Quelle Theater im Pfalzbau – Navy Blue © Dajana Lothert

DIESE MELDUNG BITTE TEILEN UND WEITERLEITEN! DANKE! teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

teilen

E-Mail