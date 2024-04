Ludwigshafen – Gute Nachrichten: 15-jähriger wohlbehalten zu Hause

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Das Polizeipräsidium Rheinpfalz beteiligte sich auch in diesem Jahr an der europaweiten ROADPOL-Kontrollwoche, um überhöhte Geschwindigkeit zu bekämpfen und zu verhindern. In der Woche 15. bis 21. April 2024 fanden deshalb vermehrt Geschwindigkeitskontrollen statt. In dieser Zeit wurden rund 175.000 Fahrzeuge durch Polizeikräfte und stationäre Messanlagen überprüft. Rund 5.300 davon waren ... Mehr lesen »