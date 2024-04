Lampertheim – 55-jährige Frau vermisst

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Der seit Donnerstag (18.04.2024) vermisste 15-Jährige aus Ludwigshafen konnte am Samstagabend durch Polizeikräfte in Mannheim wohlbehalten angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird daher zurück genommen. WAHLWERBUNG INSERATPeter Uebel, CDU, wählen am 9. Juni 2024CDU-LU.de INSERATFrank Meier, SPD, wählen am 9. Juni 2024spd-fraktion-ludwigshafen.de »