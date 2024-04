Heidelberg – Die Heidelberger Hunters starten mit Auswärtssieg in die Saison

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar. Die Heidelberger Hunters haben am Samstag einen fulminanten Start in die neue Football-Saison hingelegt. Im ersten Spiel gegen die Stuttgart Scorpions auf der Waldau zeigte das Team, dass die harte Arbeit der Offseason Früchte trägt. Die Hunters, die nach einem verlorenen Coin Toss zuerst den Ball empfingen, eröffneten das Spiel mit einem beeindruckenden ersten Drive: Quarterback Brian Rushing fand mit einem langen Pass Luca Mohr, der für die ersten sechs Punkte sorgte. Der anschließende Extrapunktversuch misslang jedoch. Im weiteren Verlauf des ersten Quarters kamen die Defensivreihen beider Mannschaften besser ins Spiel. Durch eine Unstimmigkeit in der Passverteidigung der Hunters konnten die Scorpions kurz vor Viertelende mit 7:6 in Führung gehen. Doch die Antwort der Hunters ließ nicht lange auf sich warten: Im zweiten Quarter fing Luca Mohr erneut einen Pass in der Endzone, abermals blieb der Extrapunkt ungenutzt.



Mit einem Halbzeitstand von 7:13 zugunsten der Hunters ging es in die Pause. Nach Wiederanpfiff dominierten die Hunters zunehmend das Spiel Geschehen. Running Back Faron Rodriguez und der Defensive MVP von 2022, Jan Bender, der mit einer Interception sein Comeback feierte, trugen maßgeblich zur Erweiterung der Führung bei. Trotz einer Interception gegen Brian Rushing ließen sich die Hunters nicht beirren und legten im dritten und vierten Quarter drei weitere Touchdowns nach, alle auf Johannes Czompel, der damit einen herausragenden Tag verbuchen konnte. Mit einem Stand von 7:34 im letzten Quarter schien der Sieg sicher, doch die Scorpions fanden kurz vor dem Ende noch einmal in die Endzone und verkürzten auf 15:34. Eine Wende des Spiels war jedoch nicht mehr möglich. Die Hunters formierten sich in der Victory Formation und ließen die Uhr herunterlaufen. Der erste Sieg der Saison ist ein starkes Fundament, auf dem die Hunters aufbauen können, bevor es am 11. Mai zur nächsten Auswärtsbegegnung gegen die Alligators nach Leonberg geht.

